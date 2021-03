Ofrecen dinero a Stephanie Valenzuela para perdonar a Eleazar Gómez y dice ¡NO!

México.- Tras ausentarse de los escenarios para darle paso a la maternidad, Dulce María regresa a la música con su tema “Nunca”.

La ex RBD ha compartido en diversos medios su emoción por retomar su carrera, luego de convertirse en mamá de una hermosa nena. Motivo, por el cual se rumoró no participó en el reencuentro de RBD.

Luego de una lucha porque las canciones del fenómeno fueron eliminadas de la plataforma y posteriormente colocadas, la cantante afirmó:

“El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia”, así lo dijo la también actriz en entrevista para el programa De primera mano en videollamada.

Tras ser cuestionada por no participar en el reencuentro de la agrupación, Dulce afirmó que aunque le costó trabajo tomar la decisión, no se arrepiente de no haber participado.

“No, definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó como el motivo principal de su decisión.

Asimismo, reveló que desde que rechazó la oferta de ser parte de la Reunión, no ha vuelto a tener contacto con sus ex compañeros de éxito.

“La ultima vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, finalizó la cantante.

