¡Ojo! Aunque estemos en tiempos de pandemia, no te pueden dejar sin aguinaldo o darte menos

México.- La famosa tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente trae las acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco para este jueves 26 de noviembre de 2020. Descubre lo que los astros te deparan referente al amor, la salud, el trabajo y familia y lo que los movimientos de los planetas generarán con los cambios de las energías. ¡NO TE LOS PUEDES PERDER!.

Aries

En el trabajo todo vuelve a ser igual Aries, si hubo cambios ahora no se notarán. No te dejes llevar por el consumismo sin sentido, compra lo que necesites nada más. Las labores que haces pueden tener más importancia de lo que crees en el trabajo. Tienes un buen momento para establecer nuevos planteamientos en tu vida. En el amor ten cuidado con las decisiones que tomes, no te precipites, piénsate las cosas. Puede que tengas noticias de alguien que está lejos y que te alegren bastante. Tienes un buen momento para relacionarte con las personas de tu entorno. Te sientes más libre, con innovación y original, te renovarás en muchos aspectos. No quieras hacerlo todo tú, procura aceptar la ayuda que te ofrecen los demás. Te relajarás de las tensiones y te encontrarás muy bien en estos próximos días. Te encuentras bien de salud y con ganas de iniciar algún proyecto nuevo e interesante.

Tauro

Tauro, deberías estudiar cosas nuevas que te ayuden a superarte en el trabajo. En la economía vas a entrar en una etapa más positiva y favorable muy pronto. En estos días debes confiar más en tu intuición para los temas económicos. Tu situación laboral va a empezar a cambiar para bien en este día. Tienes una buena racha para el amor y las conquistas, aprovéchala bien. En una escapada de fin de semana podrías conocer gente nueva y pasarlo muy bien. Si estás preparando algún examen, los resultados que obtendrás serán positivos. Te sentirás con más movimiento y ágil, aprovecha el momento y haz lo que deseas. Te sentaría bien tomar unas vitaminas o algún reconstituyente por un tiempo. Te sientes muy bien, fuerte, vital y con mucha energía, estarás muy bien. No paras ni un segundo, intenta moderar el ritmo y cuidarte un poco.

Géminis

Géminis la mejora que esperas se producirá, pero aun tendrás que esperar un poco. Debes encauzar tus asuntos legales y económicos, busca ayuda profesional. Tendrías que llevarte mejor con tus jefes si quieres progresar en el trabajo. Procura no gastar en cosas innecesarias, piensa que después te podrá hacer falta. Si estás estudiando, ahora se avecina una temporada muy favorable para ti. En el amor, si tienes pareja, en estos días va a estar más pendiente de ti que nunca. Algunos problemas familiares se podrán solucionar por fin, ten confianza. Es una buena etapa para hacer conquistas y pasarlo bien en ese aspecto. Los astros te protegen frente a cualquier exceso de salud, pero procura controlarte. Te surgirá un reto para el que debes emplearte a fondo, pero valdrá la pena. Este es un buen momento para madurar ese proyecto que tienes en la cabeza desde hace tiempo.

Cáncer

Cáncer, procura organizarte un poco más para que te cunda el tiempo y puedas avanzar. Una indiscreción tuya te puede perjudicar, intenta evitarla. Tu buen criterio te protegerá frente a las posibles adversidades en el trabajo. Una nueva amistad puede serte de mucha ayuda en el futuro, estate pendiente. Las gestiones profesionales van a serte muy propicias a lo largo de las próximas semanas. Los astros en tu signo te benefician y tienes una racha buenísima en el amor, aprovéchala. Toma tus propias decisiones y no te dejes aconsejar por terceros estos días. Tendrás muy buena salud y mucha suerte con los negocios que emprendas ahora. Tienes que comprender que muchos problemas no tienen tanta importancia. Te sientes bien y con ganas de hacer cambios positivos en tu vida, adelante. Vas a acusar un cierto agotamiento en el trabajo estos días, ten más calma.

Leo

Tu situación dará un giro favorable Leo, puede que ahora por fin te reconozcan tus esfuerzos. Vas a llevarte una agradable sorpresa en la economía, te alegrarás mucho. Si trabajas por tu cuenta, en estos días te van a llegar nuevos clientes. Si tenías problemas en el trabajo, ahora los podrás solucionar. Si tienes pareja, vais a vivir situaciones diferentes y divertidas a la vez. En el amor podrías consolidar una relación incipiente que puede llegar a ser duradera. Tendrás ganas de salir y de relacionarte con gente nueva, no dejes de hacerlo. Tienes muchas ganas de divertirte y debes hacerlo, pero ponte un límite. Tienes mucha energía y de ánimo vas a estar estupendamente, pásalo bien. Tienes un estado de ánimo muy positivo, no dejes que nada te agobie. Vas a sentirte con salud y valor para hacerle frente a cualquier proyecto.

Virgo

Poco a poco conseguirás ir equilibrando tus cuentas Virgo, sigue intentándolo. Va a aumentar tu responsabilidad dentro de tu empresa, te sentirás muy bien. Si no tienes trabajo, en este momento puedes encontrar algunas oportunidades. Podrías tener suerte en el azar, prueba a jugar un poco pero sin pasarte. Vas a ser el protagonista de todas las reuniones a las que vayas, no dejes de acudir. Tu relación con un Tauro puede proporcionarte muchas alegrías en esta época. No pienses que los consejos que te dan van en tu contra y sácales partido. Tienes que ser prudente en el amor, estos días no te lances demasiado, espera. Estarás con más actividad y equilibrio física y mentalmente, te viene bien hacer cosas. Te encuentras en una época muy buena para la salud, no vas a parar ni un momento. Dedícate más tiempo y cuida tu imagen, verte bien levantará tu ánimo.

Libra

Tienes que revisar tu economía y tus gastos fijos Libra, pronto te podría hacer falta. No presumas de dinero ni de otras cosas, no puede traerte buenas consecuencias. Vendrán noticias de fuera en relación al trabajo, dinero o algo importante. Le dirás algo a tu pareja que le gustará y se mostrará muy bien contigo. Vas a ejercer una gran influencia en las decisiones que se tomen en tu familia. Tus amigos pueden tener problemas, no te dejes llevar por la negatividad. En el amor, harás planes con tu pareja que resultarán muy estimulantes, te irá bien. Estás con algo de agobio en el trabajo, intenta delegar alguna que otra tarea. Estarás con cansancio y de mal humor, pero se te pasará, no te preocupes mucho. Pronto vas a recibir más ayuda de la que esperabas, estás de suerte. No te sientes muy bien y tienes problemas para recuperarte, ten paciencia.

Escorpio

Escorpio, tendrás buenas noticias con respecto a nuevas ofertas laboraleseste día. Es el momento de relanzar un antiguo proyecto que podría funcionar bien. Vas a tener un momento muy bueno en el terreno laboral, aprovéchalo a fondo. Aspiras a un aumento de sueldo en el trabajo y lo cierto es que lo mereces. En el amor debes dejar de pensar en el futuro con tu pareja, es algo que no puedes controlar. Ten cuidado y no le hagas comentarios inoportunos a tu pareja, ten diplomacia. En el terreno de las amistades puedes conocer a alguien sorprendente y original. En la salud, nunca te creas más fuerte de lo que eres o algún día te llevarás un susto. No vas a tener problemas con tu organismo y tendrás mucha energía para todo. Podrías estar un poco de los nervios y sensible, pero ten paciencia, se te pasará. Tienes que encauzar tu exceso de energía bien, prueba con el ejercicio.

Sagitario

No te compliques tanto la vida en tu trabajo Sagitario, tómate las cosas con más calma. No dejes que te impliquen en los problemas que en verdad ni te van ni te vienen. Relájate y evita los problemas con tus jefes, no te convienen. Tu economía sigue marchando relativamente bien, pero piensa un poco en el futuro. Tienes un buen momento para hacer amistades o para recuperar las antiguas. Si no tienes cuidado podrías perder a un amigo o amiga al que quieres mucho. En estos días podrías salir mucho e incluso conocer gente nueva. Alguien de la familia te va a dar una alegría, quizá se trate de un nacimiento. Tu energía va a ser envidiable y se la contagiarás a los demás, no pararás. Te iría muy bien realizar alguna actividad de tipo artístico para relajarte. Vas a experimentar una revolución personal y querrás cambiar de vida.

Capricornio

En el trabajo se va a reconocer tu valía Capricornio y te sentirás realmente muy satisfecho. Podrías perder algo de dinero, ten cuidado, intenta no dejar nada al azar. Tus jefes van a felicitarte por una tarea bien hecha y te sentirás muy bien. Tendrás que actuar con diplomacia con tus amigos, puede haber tensiones. Te conviene evitar las reuniones familiares durante unos días, no irán bien. No seas tan susceptible y acepta las bromas de los demás, no van en serio. Puedes conocer a gente nueva con la que te llevarás muy bien o harás amistad. Desempeñarás un papel importante en la recuperación de un ser querido. Es posible que tu cuerpo te de un toque de atención, debes cuidarte más. El exceso de responsabilidad puede llegar a afectar a tu salud, relájate. Solo tú sabes lo que te conviene, haz lo que te parezca y te saldrá bien.

Acuario

En el trabajo aún no obtendrás los resultados que persigues Acuario, pero lo terminarás consiguiendo. Personas de tu entorno podrían ofrecerte perspectivas de trabajo positivas. Pueden volver a tu vida laboral unos conflictos que creías superados. Una oferta que parece interesante al final podría resultar perjudicial. Si no tienes pareja, estos días se te puede presentar una oportunidad muy buena en el amor. Necesitas poner algo de distancia con los problemas para verlos de otra forma. No te fíes mucho de las promesas que te hagan este día, debes ser más realista. Repasa bien tus costumbres cotidianas para tener una salud equilibrada. Tu malestar está más relacionado con el lado psicológico que con el físico. Podrías tener algún problema con la garganta, cuídate bien y toma medidas. Disfruta de lo que tienes y mira el vaso medio lleno, no te quejes tanto.

Piscis

Tu economía va a ponerse en marcha más deprisa de lo que esperabas Piscis, te irá bien. Tendrás bastantes preocupaciones en el trabajo, pero es sólo una mala racha. Acaba de llegar algo extra con lo que no contabas y que te viene muy bien. En tus tareas todo el mundo va a estar en disposición de ayudarte, te sentirás bien. Si habías discutido con alguien, este es un buen momento para reconciliaciones. Tu aire desenfadado te hará ser el centro de atención de todas las reuniones. Te puedes encontrar con gente nueva y distinta que te alegre la vida y te anime. No dejes de salir estos días, no te encierres, te puedes divertir mucho. Puedes tener los nervios un poco alterados, no te dejes llevar por ellos. Intenta volver si puedes a los sitios que más te llenan, disfruta la vida. En la salud debes cuidarte de los resfriados.

