¡Ojo! El sol esta envejeciendo y podría consumir a la Tierra

CDMX.- Ya hay una gran diferencia entre el Xbox Series X y el PlayStation 5 y es que el rendimiento de los juegos de terceros en las videoconsolas de nueva generación es mejor en PS5, una situación que se identifica en la optimización realizada para cada equipo, y en la que ya trabajan desde Microsoft.

Este mes han llegado al mercado las consolas de nueva generación de de Sony y Microsoft, dos equipos que presumen de potencia, si bien las especificaciones de la segunda parecen indicar que supera a la de la compañía japonesa. Es más, desde el principio, Microsoft ha calificado Xbox Series X como «la cosola más potente del mundo».

No obstante, los análisis comparativos realizados por Digital Foundry con juegos de terceros han llamado la atención por mostrar lo contrario: una ligera ventaja de PS5 en el rendimiento general de títulos como Devil May Cry 5, Call of Duty: Black Ops Cold War o Assassin’s Creed: Valhalla.

En Digital Foundry ya apuntan al problema: la optimización. En The Verge señalan que Microsoft facilitó los kits de desarrollo mucho más tarde que Sony, lo que podría haber afectado a los trabajos de optimización.

Microsoft, como ha compartido en un comunicado con The Verge, reconoce que hay problemas y que ya están trabajando con los desarrolladores. «Somos conscientes de los problemas de rendimiento en un puñado de títulos optimizados en Xbox Series X/S y estamos trabajando activamente con nuestros socios para identificar y resolver los problemas para garantizar una experiencia óptima «.

Mientras comenzamos una nueva generación de consolas, nuestros socios han empezado a rascar la superficie de lo que pueden hacer las consolas de próxima generación y se esperan correcciones de errores menores a medida que aprenden cómo aprovechar al máximo nuestra nueva plataforma», ha añadido.

Con información de Excélsior