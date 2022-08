Ola de violencia en Jalisco deja un presunto delincuente abatido y cinco detenidos

México.– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detalló que para el 2o23 los programas sociales de su Gobierno tendrán más presupuesto.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador pidió a la beneficiarios de dichos programas que no se dejen engañar por quienes aseguran que se reducirán los apoyos sociales en el Presupuesto 2023 que se enviará al Congreso.

El mandatario mexicano aseguró que la Secretaría de Hacienda enviará un presupuesto a San Lázaro donde sí se reducen los gastos de operación del Gobierno Federal.

“Si envió un proyecto Hacienda a diputados, en donde supuestamente no hay presupuesto para programas sociales, no tiene que ver con la realidad. No va faltar presupuesto para los programas del Bienestar y no va faltar para los proyectos de desarrollo. A lo mejor se va reducir, aunque no va faltar, para los gastos de operación del Gobierno”, indicó.