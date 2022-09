Omar Gómez Trejo renuncia como fiscal del caso Ayotzinapa

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que su Gobierno tendrá “tache” si no logra fortalecer el sistema de salud pública en el país.

«Lo que queremos es mejorar el sistema de salud pública, es un compromiso, si no lo logramos vamos a tener tache“, puntualizó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que el objetivo tener un sistema de salud pública de primera no está siendo fácil, debido a que los Gobiernos neoliberales dejaron destruido dicho sistema de salud, y como ejemplo puso lo que ocurre con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual aseveró que ya se está limpiando de corrupción.

El jefe del Ejecutivo federal detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tuvo que intervenir al ISSSTE debido a que mafias al interior han amenazado a servidores públicos.

“Ahora estamos limpiando el ISSSTE, están sacando hasta planas de protestas porque los antiguos funcionarios del ISSSTE eran los principales proveedores de los servicios”, dijo.

“Ayer se dio a conocer de que la SSPC estaba interviniendo en el ISSSTE y sí, porque son mafias y no es que participe la Guardia Nacional, no, es que le pedimos apoyo a la SSPC, a Rosa Icela, porque hay amenazas a servidores públicos, mafias, mafias. Tenemos que continuar limpiando y que entiendan de que esto ya cambió, a robar a otra parte y no le hace que haya periodicazos”, puntualizó.