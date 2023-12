Omar Zúñiga – Camina MC

Suele esta zona de las altas montañas, cuando entra un norte fuerte en el Puerto, descomponerse a las horas. Así ocurrió mientras el norte azotaba las palmeras, ahora no borrachas de sol, pero si derribaba árboles que, alguno cayó sobre un auto, y el oleaje del mar pegaba durísimo, el mar, ese mar que Rafael Alberti recordaba en su poema: “El mar. La mar… El mar. ¡Sólo la mar! ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar?”. Bien lo dijo el otro poeta: “Si al mar le quitas el misterio, se queda en agua salada”. Ocurría que, me dijo el jardinero Joel, que es de Versalles pero vive en La Perla, que al amanecer el frio llegó a los 9 grados, y vendrán días más friolentos, apenas comienza el señor invierno, el que se maravilla ante la belleza del mundo en verano encontrará la misma causa de asombro y admiración en el invierno. Aquí nos vigila como centinela El Pico de Orizaba, debe traer ahora copo de nieve en su punta y falda, la neblina no lo deja admirarse, pero seguro allí anda, listo para que los amantes del deporte de nieve y montañismo lo escalen. Y el sol apenas aparece. Es como el sol de invierno, que decían las abuelitas: Sol de invierno, quema pero no calienta.

UN DOMINGO CUALQUIERA

Y no era un domingo cualquiera, el frio y el chipi chipi y la llovizna nos tenía resguardados, en el reposet viendo deportes todo el día, ver caer humillado al Barcelona en casa, que lo venció una cosa llamada Girona, que va liderando la punta española; ver caer también al gran Mahomes y su Kansas City en el futbol americano, aprovechar el pase de Tigres que se enfrentará al América, donde los de Televisa apuestan que llegan a la 14 copa. Y el cine, que es pasión y ahora estoy inmerso en dos cosas, en el libro y la película de Oppenheimer. Sucede que la mañana de hoy amaneció la película como favorita para ganar el Oscar, es buena cinta y está tomada del libro ‘Oppenheimer. Prometeo Americano’, la historia del padre de la bomba atómica, escrito por periodistas que ganaron el Pulitzer. Desde cuando iniciaron hasta cuando el macartismo lo persiguió acusándolo de comunista y, como siempre con los gringos, años después exonerado y premiado por el Congreso, gracias a un senador que arribaba y veía las injusticias, ese senador era John F. Kennedy. Voy a Wikipedia. En la mitología griega, Prometeo (en griego antiguo, ‘previsión’, ‘prospección’) es el titán amigo de los mortales, conocido principalmente por desafiar a los dioses robándoles el fuego a ellos en el tallo de una cañaheja, darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo. Como introductor del fuego e inventor del sacrificio, Prometeo es considerado como el titán protector de la civilización humana. Eso hizo el equipo del científico, cuando desde Los Álamos crearon la Bomba Atómica que terminó rindiendo a Japón y deteniendo la guerra. Desde esa vez, la Bomba Atómica no ha vuelto a usarse, claro, si ahora la usan, decía Einstein que la siguiente guerra la harían con palos. Ilustrativa. Con grandes actores, Robert Downey Jr., Matt Damon, Cillian Murphy. Hay pocas películas que son mejores que los libros, no muchas. Lo que el viento se llevó fue una y El Padrino la otra, fueron mejor las películas que los libros, esta no, el libro te lleva desde la primer página a no querer dormir.

