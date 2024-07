Omar Zúñiga – La gran Ana Miriam

DE PRIMERA MANO

*El silencio ominoso

*Hasta Cisneros contesta

*Américo se va a la Sala Superior

*Denuncian corrupción en CECYTEV

Por Omar Zúñiga

El pasado 7 de julio dieron inicio en todo el país las mentadas “Asambleas Informativas sobre la Reforma al Poder Judicial” que busca imponer Andrés Manuel López Obrador antes de irse a La Chingada (su rancho de Palenque).

Xalapa por supuesto no fue la excepción, y la diputada federal electa por el distrito 10, la misma que dijo que López Obrador “le daba asquito”, Ana Miriam Ferráez, encabezó esta “asamblea informativa”, que se realizó bajo una carpa en Plaza Lerdo…, similar a un circo, sí.

En ese momento, Ana Miriam dio la bienvenida a asistentes y ponentes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, “a la reunión de información y concientización sobre uno de los temas de mayor relevancia que se encuentra actualmente en la discusión nacional, y que sin duda es la Reforma Judicial, la cual traerá grandes beneficios al pueblo de México”.

Dijo que entre algunos de los puntos más importantes de la iniciativa presidencial se encuentran que los ministros de la Corte, consejeros, magistrados y jueces sean “electos por el pueblo en junio de 2025”; así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que investigue y sancione a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con presuntos delincuentes y corrupción.

Y repitió que “se busca establecer un mecanismo para que la Corte no pueda suspender leyes en beneficio de la mayoría del pueblo expedidas por el Congreso de la Unión, y que esas suspensiones beneficien a unos cuantos intereses económicos, políticos y de grupos”.

La realidad es que no fui invitado a ese foro, pero también debo reconocer que no me tomé la molestia de informarme para estar ahí.

Sin embargo, en la rigurosidad que me mantiene en este negocio, a partir del lunes 8 de julio, es decir un día después, busqué con insistencia a la diputada Ana Miriam Ferráez.

La intención era (es) platicar sobre el tema, que me interesa sobremanera, no es poca cosa la que está en juego.

Los argumentos que esgrime la diputada, no por justos y bien trovados dejan de ser puro cuento, pues sólo repite y repite lo que dice el presidente, parafraseando al ínclito, “repite como loro”.

No hay una argumentación de peso que nos diga que esa reforma, como está redactada, deba ser aprobada, como un hecho necesario para la vida democrática de este país.

Mis preguntas en todo caso son, -¿porqué deben elegirse por voto popular los jueces y magistrados, si en todo caso la promesa de esa campaña debe ser la realización de justicia pronta y expedita; o cómo serían las promesas de campaña?

-¿Cuánto van a costar esas elecciones?

-¿Cómo se podrán financiar las campañas de los aspirantes a puestos de elección popular?

-¿Cómo evitar que dinero del crimen organizado permee en las campañas de quienes buscan impartir justicia?

Estas preguntas y varias más se quedan sin respuesta, pues lo único que obtuve en la búsqueda de la diputada, fue un ominoso silencio.

Ana Miriam Ferráez, diputada federal electa por Xalapa hoy está impugnada por su adversario Américo Zúñiga Martínez, quien en la impugnación de primera instancia, le asignaron más votos, y ahora está a la espera de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A manera de contexto, hasta Ivonne Cisneros contestó cuando se le cuestionó sobre el primer paquete de reformas propuesto por le presidente.

¿Usted quiere una diputada que guarde silencio ante los reclamos ciudadanos?… ¡yo, no!

*****

Para documentar el optimismo…, un director más que se sintió intocable durante la administración de Cuitláhuac García está ya en la mira de Rocío Nahle.

Se trata del flamante director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), Javier Baizabal Cordero.

A través de una carta, -en la que los denunciantes nos piden el anonimato, pero están plenamente identificados- advierten que este oscuro personaje ha difundido entre los agremiados del sindicato y personal de oficinas administrativas, que no deberían ser leales a la gobernadora.

Este servidor de lo público, protegido por Cuitláhuac García Jiménez habría defraudado no solamente a los empleados, si no también a las arcas del CECYTEV, inflando salarios y protegiendo a gente como Wendy Garrido Arenas, sobrina de Eleazar Guerrero Pérez (primo del gobernador), a quien le habrían asignado un salario mucho mayor al de personal administrativo, que es el que detenta.

El mismo ex subsecretario de Media Superior y Superior (SEMSYS), Jorge Uscanga Villalba.

Jorge Domínguez ex encargado de deportes y cultura de la SEMSYS (mismo origen de Uscanga Villalba), una vez que fue dado de baja de la SEV, llegó al CECYTEV para ser cobijado bajo la sombra protectora, de Javier Baizalbal.

También tendría en nómina a la esposa del chofer del diputado electo, Zenyazen Escobar, como aviadora.

Además, entre las múltiples irregularidades de Baizabal Cordero estaría también la creación de empresas fantasma.

Las preguntas que privan entre los empleados afectados del CECYTEV, es -¿Por qué es intocable?-, -¿cuántos favores le deben?-, -¿qué sucedió con los maestros a los que dejó sin empleo?-, -¿qué sucedió con las denuncias de las mujeres que sufrieron de hostigamiento y acoso laboral?

Todas esas preguntas esperan respuesta y la esperan de la gobernadora electa Rocío Nahle, pero no sólo eso, sino que también haya una investigación seria en contra de este funcionario y que en su caso, exista un castigo ejemplar.

¡Qué barbaridad!

[email protected]

