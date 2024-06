Omar Zúñiga – Nulidad

Parecería que nos arrolló un auto y ni las placas le vimos, dijo un opositor. Los resultados sorprendieron. Nadie esperaba el carro completo conque AMLO y su tribu de Morena arrollaron en esta elección del 2 de junio, que no se olvida. No solo ganaron la presidencia con Claudia Sheinbaum, ganaron 7 de 9 gubernaturas, que las encuestas marcaban que iban a perder 6; ganaron la mayoría en el Congreso y tienen mayoría absoluta (365 Diputados con sus aliados) y si se suma MC, les sobra, no necesitan de aliados para cambiar la Constitución y para empezar a limpiar lo que querían limpiar, la Suprema Corte de Justicia y todos los organismos independientes. Eso y más les dio el pueblo. Hubo sospechas de movimientos, dijeron que compraron votos y que las casillas especiales las operaron todas las del país a su favor. Vaya usted a saber. Fue una elección de Estado, gritaron algunos. Un gobierno sin contrapesos, mañana mismo si quieren cambian la Constitución y corren a los que quieran. ¿Qué queda de esta elección? Queda que tendrá que hacerse un recuento de los daños.

QUE: Alito Moreno debe renunciar a la voz de ya. Al igual que los otros presidentes de los partidos, PAN y PRD.

QUE: al PRI hay que refundarlo, como quería Luis Donaldo Colosio, casi desaparecerlo y cambiarle de nombre por uno nuevo y que lo dirijan los jóvenes. El mejor ejemplo de los jóvenes, lo dio el tal Máynez, que sin ser una figura imponente logró el 10 por ciento de la votación dantista de MC, mas hubiera logrado Samuel García, pero le sacaron tarjeta amarilla y huyó.

QUE: Si decían que Dante había pactado con AMLO, ni fue necesario, fueron tantos los votos, que pueden regalar a quienes quieran.

QUE: Xóchitl fue una buena candidata de las circunstancias, Claudia llevaba mucha ventaja desde el inicio.

ESA MAÑANA VERACRUZANA

La mañana de la votación acudimos temprano a votar. Como al mediodía en las encuestas de salida, casi todas daban la ventaja a Pepe Yunes, candidato de la Coalición. Todas. La gente andaba contenta, cambiaria Veracruz y nos quitaríamos de encima un gobierno nefasto y malo. Pero en la noche todo cambió. Las encuestas de los noticieros, Televisa entre otros, daban como ganadora a Rocío Nahle y todos brincamos de nuestros asientos. Era imposible, decían algunos. Pero así fue, como canta Juan Gabriel. Y ni hablar las democracias así son, se gana y se pierde. Pepe Yunes Zorrilla hizo una campaña extraordinaria, pisó tierra veracruzana y el electorado o lo que haya sido, le entregaron a Morena el país, incluido Veracruz, que era nuestra joya de la corona. Temprano escribí en mi Facebook un mensaje a Pepe, es un amigo que conozco de hace años y un buen político que no merecía perder esta elección. Animo y suerte. Lo dijo Churchill: El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: es el coraje de continuar lo que cuenta”. No sé cuál sea el destino de Pepe, luchó y cayó con la cara al sol. A sus amigos nos dolió su derrota. Lo dijo Cicerone: “En cuanto a la adversidad, difícilmente la soportarías si no tuvieras un amigo que sufriese por ti más que tú mismo”. Así andamos.

A doña Roció Nahle le deseamos éxito, porque si le va bien, le va bien a Veracruz. No era nuestra candidata, pero ojalá logre una reconciliación, que mucha falta hace y que pele bien el ojo con todos esos presuntos corruptos que por allí deambulan en ese gobierno. Y ya con esta me despido, como dice la canción, mañana cuelgo las botas de la política un tiempo y volveré a hablar de España y sus paisajes y de lo que pueda ver y observar como buen caminante urbano.

