OMS pide no relajar medidas: “ No hemos superado al Covid”

México. – Mike Ryan, director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que la llegada de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) no debería tentar a los países a relajar las medidas de bioseguridad, y aprovechó la rueda de prensa para hacer un llamado a la crisis en Brasil, el Gigante Sudamericano.

El funcionario de la OMS refirió sobre el COVID-19:

“Creemos que hemos superado esto. No lo hemos superado. Los países van a retroceder a un tercer y cuarto auge si no tienen cuidado. No es momento para que Brasil o cualquier otro se relaje. La llegada de las vacunas es momento de esperanza, pero es, potencialmente, un momento en el que perdemos la concentración”.