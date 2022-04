Once incendios forestales se registraron este fin de semana en el estado

Xalapa, Ver.- Los funcionarios estatales, el alcalde y otros servidores públicos no pierden su derecho ciudadano de manifestarse a favor o en contra de una postura política, además fue en un día inhábil, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, luego de su participación con la de la secretaría de Energía, Rocío Nahle García, de diputados y el presidente municipal, Ricardo Ahued en la mega concentración que se realizó el pasado sábado en Xalapa para apoyar la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que fue en un día inhábil, el día de la mega concentración



“Nosotros, funcionarios, no perdemos la ciudadanía y los derechos que tenemos como ciudadanos, que están en la Constitución. Funcionarias y funcionarios en sus horas libres pueden usarlas como guste, irse de vacaciones, con la familia, etcétera o ejercer sus derechos constitucionales, expresarse. La ley no nos prohíbe expresarnos, sí tenemos ciertas restricciones y están en la Ley y las estamos acatando” dijo este lunes.



García Jiménez dijo que acudió tras la invitación de la secretaria general de la asociación civil Que Siga la Democracia, Gabriela Jiménez Godoy y que evitó tomar la palabra en el escenario, donde los coordinadores de dicha a.c. que organizaron el evento dieron discursos para llamar a la población a participar este domingo 10 de abril en la llamada consulta de revocación de mandato.

Foto: Los funcionarios no pierden su derecho ciudadano de manifestarse a favor o en contra de una postura política.



Insistió en que se trató de un evento ciudadano, que no organizó su gobierno, sino la misma ciudadanía que simpatiza con el movimiento del Presidente y negó que hubiera acarreo.



“Por favor no ofendan. No somos lo mismo. Les doy la prueba. En la época del desafuero, el movimiento movilizó a tres millones de personas y no éramos gobierno. Lo que pasa es que los conservadores de enfrente creen que somos de la misma condición porque ellos quizá eso hacían. Nosotros en esa época sin la estructura del gobierno nos movilizábamos también. Es una capacidad organizativa del pueblo” expuso en rueda de prensa.



Insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá pedir cuentas sobre los gastos de dicho evento, a la asociación Que Siga la Democracia.

Por: Héctor Juanz.

