Operativo de seguridad, las 24 horas del día en Poza Rica

Agudiza conflicto entre

Sindicato y ayuntamiento.

TECA citó para diligencia



Coatzintla, Ver.- El Palacio Municipal fue cerrado con cadenas y candados desde las 7 horas y los trabajadores sindicalizados no pudieron ingresar a realizar sus labores, empleados de confianza no se presentaron.

El secretario general del Sindicato Único de Empleados Mártires de Río Blanco, Enrique Ramírez López, declaró a los medios que ellos no cerraron las instalaciones.

Señaló que este día se realizaría una diligencia por el conflicto laboral que sostienen con el ayuntamiento desde el mes de enero; tal vez por eso no abrió el Palacio, añadió.

Hacía las 11 horas se presentó José Luis Cid González, actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), para llevar a cabo la diligencia; como encontró cerradas las oficinas públicas dejó un citatorio en el portón del Palacio.

El documento, dirigido al ayuntamiento, ordena esperar al actuario a las 11 horas del 4 de mayo para llevar a cabo una diligencia de carácter laboral relacionada con el expediente 113/2022-V.

El citatorio advierte que la diligencia se realizará con la persona que se encuentre en ese momento.



Hacia las 13:25 horas se presentó el Notario Público No. 12 Jaime Méndez Jiménez para dar fe de que el portón permanece cerrado con cadena y candado, con un citatorio pegado con cinta. Esta diligencia se realizó a petición del Sindicato.

El pasado 28 de abril hubo una audiencia en el TECA y estaba anunciado el estallamiento de la huelga del Sindicato para el miércoles 4 de mayo.

No fue posible contactar con el presidente municipal, pues andaba recorriendo comunidades para entregar y dulces y juguetes a los niños.