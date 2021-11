ORFIS presentará más denuncias, en su mayoría por falsificación de documentos

Xalapa, Ver.– Los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno podrán promover la consulta pública y el acopio de firmas para que proceda la revocación de mandato en el país, sólo durante el periodo previo a su aprobación, pues de lo contrario infringirían la Ley, advirtió el presidente del Consejo Local de Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez.

“Aplica para toda personas que sea servidora pública, desde el más alto nivel hasta el más modesto cargo y además en las tres esferas de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, porque no se pueden utilizar recursos públicos para este ejercicio de revocación de mandato. Recordemos que aún no se lleva a cabo. No hay todavía revocación de mandato. Tiene que cubrirse el requisito del tres por ciento, previamente y entonces ya estaríamos hablando de momento, en que no se debe de estar promoviendo”