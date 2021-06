Organizan en Tecolutla cruce seguro del cangrejo azul

Tecolutla.- Ciudadanos señalan que cada día se observa menos el trabajo que realizan los regidores de la actual administración, principalmente del quinto, Luis Diez quien desde hace meses ya no acude al Palacio Municipal a laborar, aunque su secretaria lo defienda y argumente lo contrario.

Faltan escasos meses para que se haga el cambio de administración municipal y ni por este motivo, acusan los ciudadanos, este personaje que ama el deporte ya ni suda ni se acongoja, pasando su pobre representación sin pena ni gloria.

Foto: Regiduría 5a. Sin pies ni cabeza.

En un sondeo realizado entre ciudadanos que acuden al Palacio Municipal, señalaron que esté regidor ya ni siquiera se para por ahí, para realizar algo en estos últimos días o al menos para la atención de la ciudadanía.

Mariano E., señaló que todos los departamentos están funcionando. Igual las regidurías. No al cien por ciento pero por lo menos hacen esporádicos actos de presencia.

“Hemos venido a buscar a Luis Diez para ver qué se puede hacer en estos últimos días, o al menos hacerles alguna consulta, pero solamente vemos a su secretaria… siempre mal encarada y de malas… se olvida que cobra con nuestros impuestos. Que es nuestra trabajadora, pero es igual que Luis Diez.. se deben a nosotros y parece que les pedimos limosna».

El quejoso mencionó que fue una administración donde dicho regidor poco trabajo por su gente: “nosotros no vimos mucho trabajo de el. Ni a los actos cívicos acudía.. ya no venía o para encontrarlo era difícil, teníamos que dejar alguna solicitud para que nos pudiera atender”, dijo.

Por otra parte, Claudia R. indicó que se les debería de exigir a todos los funcionarios públicos, no solamente a Luis Diez a que trabajen correctamente, que desquiten el sueldo: “ellos reciben un pago por su trabajo, si no pues que se les haga un descuento por no presentarse y trabajar hasta lo último”.

Por Juan Manuel Ferretiz