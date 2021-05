Otra vez asaltan Oxxo

Veracruz, Ver. – Vecinos de la colonia centro de Veracruz puerto detuvieron a Pedro «N», trabajador de Limpia Pública, quien metió a sus nietos a una casa abandonada para, presuntamente abusar sexualmente de ellos.

Habitantes de la colonia centro se percataron de las acciones del abuelo, de aproximadamente 65 años de edad, empleado sindicalizado de Limpia Pública y entraron a la casa abandonada, para percatarse que tenía a la niña, de aproximadamente 10 años de edad con su ropa interior abajo, por lo que inmediatamente los detuvieron y llamaron a la policía.

«Bueno, le habló el muchacho que ya se fue a declarar, para que se lo llevaran, no se lo querían llevar que porque no había evidencias, entonces llegó un señor en una camioneta, que también al saber se bajó indignado y le dijo sus cosas, lo quería golpear y le comentó el que fue a declarar, ‘no lo golpees que ya le hablamos a la policía’, entonces ya llegó la policía y dice, ‘no, como no hay muchas evidencias pues no los lo podemos llevar’, expresó Don Rafael.