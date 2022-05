Otto Sirgo revela cómo era Amber Heard cuando era novia de Valentino Lanús

México. – A casi más de un mes de que diera inicio una nueva disputa legal entre Amber Heard y su exesposo, Johnny Depp, el caso sigue dando de que hablar a todo el mundo de los espectáculos. Sin embargo, uno de los momentos más memorables que ha dejado el juicio fue cuando la defensa del intérprete que inmortalizó el papel de Jack Sparrow, compartió pruebas sobre algunas presuntas infidelidades por parte de la también histrionisa.

Este hecho ha marcado un precedente en donde todas las personas que están en favor de Johnny Depp, tras las declaraciones y las pruebas mostradas en redes sociales, han recordado las relaciones previas de Heard y, una de estas, fue la que la tuvo en sus inicios con el intérprete mexicano, Valentino Lanús.

Uno de los actores que tuvo la oportunidad de convivir con el actor mexicano que ahora es un guía espiritual y con su entonces pareja fue el también histrión, Otto Sirgo, durante las grabaciones del melodrama Amar sin límites. Fue en entrevista con Ventaneando, en donde el colega de Valentino en el 2006 recordó cómo conoció a Amber Heard y relató algunos pasajes -desde su experiencia-, de la polémica relación.

“Fue hace varios años… Amber había venido a visitar a Valentino a México, Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales era una casa en Cocoyoc y mientras Valentino estaba grabando y yo no, me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol, Amber llegaba y hacía lo mismo y empezábamos a platicar y la verdad nos llevábamos muy bien”, ahondó Otto Sirgo.

El también director cubano, nacionalizado mexicano, recordó cuando tuvo la oportunidad de convivir con la expareja de Jhonny Depp y Valentino Lanús, en su restaurante La Toscana que tiene en San Miguel de Allende, mientras ella estaba dando sus primeros pasos en la actuación.

“De pronto hubo un parón en la novela por unas vacaciones o algo así y yo me fue a San Miguel para ver a Maleni (su esposa) para ver cómo iba el negocio y me cayeron (Amber Heard y Valentino Lanús), me cayeron a comer aquí en el restaurante y ahí estuvimos”, dijo.