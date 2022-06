Pacientes de Hospital Infantil promueven donación de sangre

Veracruz, Ver.- Pacientes del Hospital Infantil de Veracruz iniciaron con la promoción de donación de sangre, pues reconocieron necesitan plaquetas sanguíneas constantemente.

En ese sentido, puntualizaron que, los pacientes foraneos son a quienes más se les complica conseguir plaquetas y aféresis, por lo que solicitan la ayuda de la población para que se inscriba como donante.

Ante esta situación, las madres de pacientes oncológicos de la Torre Pediátrica quienes solicitaron al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea que cada 45 días se realice la campaña de promoción.

«Es muy difícil para los papas y mamás de fuera, me pasó en dos ocasiones que mi niño necesitaba sangre, no conozco a nadie de Veracruz, bajaba del quinto piso, solo necesitaba una unidad y me costó mucho. Una persona me dijo y pues me costó trabajo. Es una tranquilidad reponer la sangre, es una esperanza para el niño porque de eso dependen qie suba su hemoglobina y suba sus tratamientos», dijo Imelda González Cruz, mamá de paciente.