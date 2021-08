Paciente rechazado del IMSS de Poza Rica, muere en el abandono

Poza Rica, Ver.- Uno de los pacientes contagiados de Coronavirus, que fueron rechazado por el Hospital General de Zona número 24 del IMSS, falleció este fin de semana debido a complicaciones respiratorias, ahora los familiares lanzan un llamado de alerta a la población que todavía no cree en la enfermedad.

Se trata del señor Gustavo A. Gutiérrez de 68 años de edad, con domicilio en el municipio de Coatzintla, que el pasado martes 10 de agosto, arribó en una ambulancia en calidad de emergencia al citado centro médico, sin embargo, fue rechazado por falta de camas y ventiladores, por lo que fue enviado a su hogar.

De acuerdo con la esposa del ahora finado, la señora Maricela García su esposo comenzó con síntomas de fiebre, esto luego de que visitaran el IMSS de Veracruz, para atender problemas oculares, sitio en donde afirma, se pudo haber contagiado pues había aglomeración de personas.

Destacó que en el centro médico no se aplican los protocolos sanitarios como la sana distancia y la dotación de gel antibacterial, pues en algún momento el señor se retiró el cubrebocas y posiblemente fue ahí cuando se infectó de Coronavirus.

La ahora viuda externó que luego de que su esposo fue llevado de emergencia al IMSS de este municipio, con un cuadro respiratorio severo, y fue rechazado, su salud empeoró gravemente; luego de solicitar el ingreso de su esposo, no fue sino hasta el domingo a las 8:00 horas, cuando el señor fue atendido, sin embargo, debido a su estado de salud falleció el lunes en la madrugada.

«No se lo deseo a nadie, ahora me quedé sin el apoyo de mi propia familia y ahora tampoco la de él, yo era una de esas personas que no creí en esa enfermedad, pero ahora veo que si existe, es una cosa fea, porque lo vivo, no se lo deseo a nadie, no quiero que otras personas pasen lo que yo estoy pasando», dijo la señora Maricela García.