Paco Bravo dejó deuda de 4mdp al IVD, piden apoyo a Cuitláhuac García

Boca del Río, Ver.- El ex futbolista profesional, Francisco Bravo Bravo, dejó una deuda al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) de 4 millones de pesos, cuando fungia como subdirector administrativo en el 2019.

La señora María Otilia Serrano Zamora dijo que, en aquella ocasión, les vendió casi 900 boletos para atletas que acudirían a Olimpiada Nacional y otros eventos deportivos; incluso, comentó que le solicitaron un boleto de avión para el licenciado, Tomás Mundo, quién viajaría a Nueva York por cortesía del Instituto Veracruzano del Deporte.

«Una deuda que dejó el licenciado Francisco Bravo de una Olimpiada, de la cual, cuando tomó posesión la licenciada María Fernanda Alonso, no quisieron reconocer mi deuda, diciendo que no está en el sistema, cuando yo traigo todos los soportes de los boletos de avión que se le han dado, he buscado todas las instancias y no he tenido ninguna respuesta, este caso yo ya lo pasé al Tribunal (…) incluso, en ese pedido, me pidieron un boleto a nombre de licenciado Tomás Mundo, que iba a Nueva York a nombre del Instituto, lo que me llama la atención es que, cuando yo acudo a pedir el pago de la deuda, todo me lo niegan, menos el boleto de avión de Tomás Mundo, y ese me fue pagado de la cuenta de la licenciada María Fernanda Alonso», puntualizó la afectada.