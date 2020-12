¿Padeces síntomas del estreñimiento?, diles adiós con ayuda de estos alimentos

Horóscopos Mhoni Vidente sábado 5 de diciembre de 2020. Descubre las acertadas predicciones de la tarotista cubana Mhoni Vidente para cada uno de los 12 signos del zodiaco, descubre lo que te espera en el amor, salud, familia y trabajo. ¡NO TE LOS PUEDES PERDER!.

Foto: Show news

Horóscopos Mhoni Vidente sábado, averigua las predicciones.

Aries

Tendrás mucha convivencia este fin de semana con tus seres queridos y te sentirás muy alegre, pues atraviesas por una etapa de mucha comprensión con los demás y sin tantos enojos, así que disfruta estos días. Este viernes te hacen exámenes o pruebas de última hora, prepárate. A tu signo le gusta lucirse, así que cómprate ropa y cambia tu look este diciembre. El sábado convivirás con tu pareja y familia, salen a pasear o preparan una carne asada. Evita pensar en los problemas de dinero, todo tendrá solución; tu mente es fuerte y debes concentrarte en situaciones positivas. Cuando te acuestes a dormir no pienses en ese amor que se fue para que no te dé insomnio y así estarás más tranquilo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 17 y 22. Trata de jugar los colores rojo y plata, ambos te darán fortuna.

Tauro

Gozarás de tres días de mucha suerte para tu signo, aprovéchala y realiza cambios positivos en tu vida. Ten en cuenta que si ese amor no es para ti, ya no lo debes buscar, mejor cierra esa historia y empieza a conocer personas más compatibles contigo; a tu signo lo domina la terquedad, pero a veces es bueno dejar ir algo que no es para ti. Compras boletos de avión para visitar a tu familia en esta Navidad. Trata de seguir ahorrando para tu futuro y enfócate en formar un patrimonio. Compras un regalo para un familiar. Arreglas papeles de tus impuestos y trabajo para estar al día. Eres muy conquistador y este fin de semana se te dará de lo más fácil, sólo trata de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que te llegue más rápido el amor. Tu golpe de suerte será con los números 00, 19 y 32.

Géminis

Estarás sometido a mucha presión laboral durante este viernes, recuerda que te encuentras en un momento de cambios radicales en tu vida y por eso sentirás que todo está en contra tuya, así que intenta relajarte y ve resolviendo los problemas sin presionarte, que al final de cuentas todo pasa. Procura cuidar tu dinero y no gastes en cosas que no requieres. Tendrás algunas discusiones con tu pareja por culpa de asuntos sin importancia, trata de no ser tan dramático y vive un fin de semana de lo más tranquilo. Arreglas tu habitación. Te visitan familiares este domingo para hacer una fiesta. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 29 y 31. En el amor te busca alguien del pasado para reclamarte una situación que no se resolvió en su momento, trata de platicar y queda en paz siempre con tus parejas.

Cáncer

Éste será un fin de semana de lo mejor para ti en cuestiones amorosas y convivencia con la familia, pasarán juntos momentos memorables. Te llega un amor del pasado para pedirte un consejo gracias a que su relación quedó en buenos términos, apóyale ahora que lo necesita. Trata de pagar tus deudas primero y ya cuando hayas saneado tus finanzas ahora sí podrás gastar en ropa o lo que necesites para sentirte bien. Este sábado te invitan a un evento en el que te divertirás mucho. Los Cáncer que están solteros tendrán un encuentro con alguien de un signo de tierra con quien lograrán mucha compatibilidad. Cuídate de las pérdidas o robos, ten precaución cuando andes en las calles. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 29 y 77; trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Leo

Este viernes será de mucho trabajo, acudirás a juntas con tus superiores para cambios de proyectos o de puesto, intenta estar siempre con toda la disposición de colaborar y ayudar, y así lograrás crecer en lo profesional. Tu casa siempre es centro de reunión porque a tu signo le gusta atender a las visitas y este viernes tendrás una fiesta en la que te sentirás de lo mejor, sólo controla tu impulso de tomar alcohol para que después no tengas cruda moral. Piensas en realizarte unos cambios estéticos o ponerte un tatuaje. Recibes un dinero que no esperabas gracias a la lotería con los números 00, 34 y 78. Sigue con tus rutinas de ejercicio, eso te hace verte de lo mejor. Intenta ser más precavido al manejar para prevenir accidentes. Ten cuidado con los pleitos con tu pareja, no exageres en cuestiones de celos.

Virgo

Durante este fin de semana estarás trabajando intensamente en un proyecto nuevo que te dejará más ingresos, cuida todos los detalles para que quede de lo mejor. Decides festejar este fin de semana a un familiar, recuerda que a tu signo le gusta mucho la convivencia con sus seres queridos y en estas fechas las buenas energías que te rodean te permiten mejorar tu relación con la gente que te rodea. Te invitan a salir de viaje a finales de mes con tu familia y la pasarás muy bien. Decides implementar unos cambios en tu vida y sacar amistades que no son sinceras contigo y sólo buscan obtener beneficios económicos. Cambias tu celular y te compras una computadora nueva. Te llega un dinero extra por parte de la lotería con los números 04, 29 y 31, intenta jugarlos este viernes y verás cómo la surte te sonreirá.

Libra

El fin de semana estará colmado de convivencia con tus seres queridos, recuerda que a tu signo lo rige el ámbito familiar y estos días tendrán el pretexto ideal para reunirse y pasar muy buenos momentos, pero recuerda dejar en orden todo lo que tengas pendiente de trabajo y escuela para que no te veas presionado el lunes. Arreglas tu habitación y sacas ropa que ya no utilizas a fin de renovar tus buenas energías, al tiempo que donas lo que ya no necesitas y así ayudas a los demás. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 01, 44 y 56. Trata de usar el color azul para que reine la abundancia en tu vida. Te busca una hermana para pedirte un consejo amoroso. El domingo visitarás a familiares muy queridos en otra cuidad. Cuídate de dolores de huesos o espalda, trata de no cargar objetos pesados.

Escorpión

Te rondará este viernes el pensamiento de hacer algo diferente en tu vida e inyectarle más energía positiva a todo lo que realizas, recuerda que tu signo tiende a ser el más inteligente del Zodíaco y eso provoca que todo gire alrededor de ti, en particular porque te encuentras en el momento de crecer más profesionalmente y emprender un negocio los fines de semana que te dará estabilidad económica. Para los Escorpión que tienen pareja será un fin de semana lleno de buenos momentos y hablarán de comprometerse, ten presente que el mejor momento del ser humano es cuando vive en pareja. Intenta descansar este domingo para que repongas energías. Gozarás de un golpe de suerte con los números 03, 28 y 71. Este fin de semana toma muchos líquidos, sobre todo agua natural, recuerda que el agua lo limpia todo negativo.

Sagitario

Tendrás mucho trabajo este fin de semana y prepararás un proyecto profesional o de ventas para tener más ingresos, recuerda que a tu signo lo domina el progreso y siempre buscará mejorar su economía y darle estabilidad a su familia. Este viernes retomarás una relación amorosa del pasado, así que intenta llegar a un buen arreglo y si no acuerdan regresar como pareja rescaten la amistad, ya que tienen mucho en común. Recibes un dinero que te debían. Ten cuidado con un compañero de trabajo que te está chismeando o te tiene envidia. Te invitan a celebrar tu cumpleaños y ese día trata de vestirte de color negro o blanco para que tu energía se fortalezca; te darán regalos que te harán muy feliz. A los solteros les irá muy bien con amores nuevos y serán muy compatibles. Tus números de la suerte son 01, 62 y 89.

Capricornio

Demostrarás mucha prisa por ser feliz este viernes y pasar tiempo con tu pareja ideal, tu signo es muy apasionado y siempre necesita tener a un compañero. Te buscan de un trabajo nuevo los fines de semana para invitarte a colaborar con ellos, acéptalo ya que te irá de lo mejor. Ahorra para los gastos que se avecinan. Eres muy bueno en cuestiones de ingeniería o relaciones internacionales, trata de tomar cursos en esas áreas para aprovechar tu potencial. El sábado saldrás de paseo con tus amigos. Compras ropa y cambias tu look. Te busca un ex amor para pelear o discutir sobre temas añejos, pero recuerda que tú necesitas una pareja que te calme, no que te altere, así que mejor busca a personas del signo de Piscis, Aries o Escorpión, que son tu pareja ideal. Tus números de la suerte son 09, 33 y 41.

Acuario

Sacarás este viernes mucho trabajo atrasado, tu signo siempre tiene prisa por terminar a tiempo todas sus obligaciones, pero trata de hacerlo bien. Te busca alguien del pasado para volver, acepta y analiza qué pasa, recuerda que tu signo siempre deja huella en sus amores. Te llega un dinero extra por la venta de un carro, te recomiendo administrarlo para que te rinda. Arregla todos tus documentos para que no tengas problemas de escuela la próxima semana. Cuídate de problemas de garganta, será tu punto débil. Celebras el cumpleaños de un familiar. Te compras otro celular o cambias tu plan de pagos. No te rindas tan fácil ante lo que te dicen los demás, sigue con el concepto de tu vida y triunfarás. Tus números de la suerte son 06, 39 y 45. Tu compatibilidad en el amor es con los signos de Aries o Escorpión.

Piscis

Durante este fin de semana arreglarás asuntos familiares, tu signo siempre priorizará estar en paz en su vida personal y ayudar a su familia en cualquier problema que tenga. Te invitan a salir de viaje para pasar Navidad con tu familia, acéptalo pues te irá de lo mejor; tendrán la oportunidad de conversar sobre temas pendientes y su relación mejorará sustancialmente. Piensas en formalizar una relación amorosa, ten en cuenta que es el tiempo de madurar y tus signos más compatibles son Aries, Cáncer o Escorpión. El domingo tomarás un curso o sacarás trabajo atrasado, organiza mejor tu tiempo. Cuídate de problemas de infección de garganta o estómago. Te busca un amigo para platicarte que se divorciará, ya que tu signo es el consejero del Zodíaco. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 44 y 61.

