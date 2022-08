Padre de Gerzon Hazael exige justicia a casi 2 años de su muerte

Veracruz, Ver.– Diego Armando Castro López padre de Gerzon Hazael, joven agredido por presuntos elementos policiales el pasado 11 de diciembre del 2020 en Xalapa, hechos que derivaron en su muerte, exige justicia para dar con los responsables.

El padre señala que, a casi 2 años de los hechos existió una mala indagatoria en la carpeta de investigación FIM/F50/003/2022, por lo cual los presuntos responsables continúan sin identificar y su crimen está quedando impune.

Gerzon, de apenas 25 años, había salido la madrugada del 11 de diciembre de un evento artístico que había realizado en Plaza Xanat, para dirigirse a casa de su novia, quién a las 7 de la mañana del mismo día reportó a sus padres haberlo encontrado golpeado y tirado en la calle, a unos metros de su hogar en la colonia Tabasco de la ciudad de Xalapa; el joven fue trasladado al hospital y 4 días más tarde producto de la severa golpiza, perdió la vida.

«Actualmente seguimos en investigación inicial, la carpeta tuvo muchísimas deficiencias al inicio, no estabamos nosotros todavía asesorando a Don Diego, desgraciadamente se desvanecieron datos de prueba, por razones obvias no puedo dar datos precisos, para respetar la secrecía con la que contamos, pero sí hubo muchísima deficiencias, probablemente datos de prueba que ya no se puedan recuperar (…) no, identificados como tal, no, aparecieron testigos a raíz del cartel de recompensa, instamos a la ciudadanía a que si alguien presenció los hechos aportara datos de identificación, ya tenemos por ahí dos testigos que se han presentado», explicó Miguel Ángel Matos Blanco, asesor jurídico del afectado.