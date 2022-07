Padre de Octavio Ocaña dice saber quién fue el responsable del homicidio de su hijo

México.– Fue el 29 de octubre de 2021, cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña, actor que destacó a lo largo de su carrera por interpretar el personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos. Por lo que, a casi un año de los hechos, la familia del joven aún continúa buscando esclarecer el caso.

Así, en esta ocasión, Octavio Pérez, padre del actor, aseguró que las investigaciones han avanzado y que ya sabe quién fue el responsable del presunto homicidio de su hijo.

“De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”, dijo para una entrevista al diario Milenio.

Ante la pregunta de si él sabía quién habría sido el responsable de la muerte de Octavio Ocaña, el señor afirmó saberlo y ahondó en que había pruebas contundentes para demostrarlo.

“Por supuesto, claro, nada mas que no le puedo decir exactamente, pero fueron uno de los 9 policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo 8 carpetas de investigación”, añadió.

“He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo… es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas”.