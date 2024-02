Padres de familia del CBTIS 13 piden transparentar uso de cuotas escolares

Xalapa, Ver.- Padres de familia del CBTIS 13 en Xalapa bloquearon las avenidas Miguel Alemán y Villa Hermosa en demanda de la destitución de la directora de este plantel, Dalia Pérez Ramírez en demanda a que se transparente el uso de las cuotas escolares que aportan cada semestre y que suman entre 5 y 6 millones de pesos.

Los inconformes señalan que se han etiquetado montos altos para servicios básicos del plantel, además de asignarle contratos a familiares de la directora:

«De ese dinero no quiere rendir cuentas. Tan sólo tres tanques estacionarios los puso en 800 mil pesos para su instalación; del pintado de barda fueron 400 mil pesos. Demasiado dinero. Tal parece que las aportaciones de los padres de familia es para el uso personal de ella. Pedimos su destitución. En Cooperativa Escolar tiene familiares, no rinden cuentas, hay ventas de libros, de uniformes. Creo que no es la única escuela que lo hace. Tal parece que una escuela es el negocio de una directora» dijo Agustín Cámara Ramírez, uno de los padres de familia inconformes.