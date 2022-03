Padres de familia piden a la SEV maestros para escuela primaria de Altotonga

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos negó que haya provocado la renuncia de Xóchitl Arbesú Lago a la Secretaría de Turismo y Cultura en el estado.



Este miércoles, cuestionado sobre las versiones que así lo afirmaron en medios de comunicación, subrayó que está encargado de la gobernabilidad en Veracruz y porque se mantenga la estabilidad en los municipios. Sobre la promoción de la cultura y tradiciones que ha realizado en diferentes regiones de esta entidad, dijo que es un “promotor” porque se siente orgulloso del estado y sus raíces afrodescendientes.

“Yo no me meto en politiquerías ni en grillas. Estoy dedicado exclusivamente a trabajar y bueno, pues los resultados de nuestro trabajo, no lo voy a evaluar yo, lo someto a la evaluación de los veracruzanos, lo que ellos vean. Esa es la mejor calificación del trabajo y desempeño nuestro” explicó.



De igual forma descartó su salida de la Secretaría de Gobierno y reiteró que seguirá ahí hasta que el gobernador Cuitláhuac García determine algo contrario, pero enfatizó que para eso falta todavía:

“La Secretaría de Gobierno no es mía, yo soy un servidor público que voy a estar un tiempo, el tiempo que el gobernador determine y los años que he estado, poco más de tres años, creo que he hecho un trabajo comprometido, es algo que no nos preocupa. No es el primer cargo público que he tenido, he tenido muchos a lo largo de mi vida y en todos donde he salido, siempre he salido con la frente en alto y en este también” afirmó.



Cisneros Burgos anunció el convenio con el grupo ADO para seguir promoviendo las visitas a municipios del estado.

