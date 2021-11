Padres de familia toman supervisión escolar 089 Foráneas en Papantla

Papantla, Veracruz.- Padres de familia de la escuela primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de Arroyo Grande Número 1, se manifestaron en la supervisión escolar 089 Foráneas, que se ubica en la escuela primaria María Gutiérrez, para exigir a la encargada Doriel Mitze Mora Ochoa, les dé solución a sus demandas, pues exigen la baja del sistema de dicha escuela, para que deje de pertenecer a la zona estatal y pase al federal.

Foto: Padres de familia de la escuela primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla, exigen la baja del sistema de la zona estatal.

Los afectados se apostaron en dicha supervisión con pancartas en mano donde se alcanza a leer:

“Arroyo Grande Número 1 exige el retiro de inmediato de los maestros estatales no más corrupción (…) La supervisora escolar ignoró la atención para nuestros hijos (…) Los niños de Arroyo Grande Número 1 han sido vulnerados en sus derecho a recibir educación solicitamos la intervención del secretario de educación Zenyazen Escobar García”.

Entre otras consignas más, las cuales esperan sean tomadas en cuenta por las autoridades educativas del estado, pues señalaron que los alumnos son los que se ven más perjudicados.

Señalando que los maestros estatales no han impartido bien su educación, asegurando que tuvieron un mal trato de parte de los docentes estatales hacia sus hijos, quienes los maltrataban, además de que no cumplían con sus horarios laborales con normalidad, por lo que decidieron buscar otras opciones para que sus hijos reciban una educación de calidad.

Foto: Señalan que los maestros estatales no han impartido bien su educación, la intervención del secretario de educación Zenyazen Escobar García.

Explicaron que la mayoría de los alumnos de este plantel ya están estudiando con los maestros federales, pero lamentan que sus hijos tomen las clases en el domo de la comunidad prácticamente al aire libre, lo que inquieta a los tutores debido a que sus hijos han venido sufriendo las inclemencias del tiempo en los últimos días.

Los quejosos señalan que la supervisora escolar, Doriel Mitze Mora Ochoa, tiene conocimiento de toda esta situación y hasta este momento no ha hecho nada por dar una solución, de todas las formas se les ha pedido que acceda a dar de baja del sistema estatal a la escuela primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla, pero por alguna extraña razón únicamente les ha dado largas y no lo atiende.

Foto: Los quejosos señalan que la supervisora escolar, Doriel Mitze Mora Ochoa, tiene conocimiento de toda esta situación y hasta este momento no ha hecho nada por dar una solución.

Los padres de familia comentaron que lo único que quieren es que sus hijos puedan acceder a las aulas que no están siendo utilizadas, y así puedan tener una educación de calidad, de no ser atendidos seguirán con los reclamos y manifestaciones a las afueras de dicha supervisión, hasta ser escuchados por la encargada de la misma quien hasta el día de hoy no les ha dado la cara.

Por Delhy Galicia