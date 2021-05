Padres no llevarán a sus hijos a clases.

Tuxpan, Ver. – Luego de que se diera el anuncio que el regreso a clases presenciales de forma escalonada y voluntaria, padres de familia han señalado que no arriesgaran la salud de sus hijos, por lo que no regresaran a las aulas el próximo 24 de mayo, tal y como lo anuncio el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, ello al asegurar que las condiciones en el estado y municipio no son las adecuadas en estos momentos.

“Las mismas autoridades de educación reconocen que las condiciones no son las adecuadas para el regreso a clases en estos momentos, muestra de ello es que nos están dando a firmar una responsiva en la que la escuela no se hace responsable si el alumno llegase a enfermar, por lo que mejor he decidido no mandar a mi hijo a clases, ya será hasta el próximo ciclo escolar que regrese a la escuela” expreso una madre de familia.

Al ser voluntario el regreso a clases, también la directiva del plantel decidirá si regresan o deciden terminar el ciclo a distancia, el regreso dependerá de cada plantel, pues se tiene que observar el contexto de cada escuela, qué tipo de escuela es, cuántos alumnos tiene, en qué condiciones esta, no es una convocatoria en la que todos entramos a clases, es gradual, consensuada, y cautelosa.

Cada escuela informará a los padres de familia sobre las clases en modalidad presencial, mixta o virtual.

