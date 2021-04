Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil busca combatir los delitos: SSPC

El año pasado no fue el mejor para todo el mundo y, si bien ya comienza a recuperarse, aún no se debe bajar la guardia. Sony lo sabe y con el fin de consentir a sus usuarios e invitarlos a seguir cuidándose en casa, lanzó Play at Home, una iniciativa con la que ya regaló un montón de juegos y planea seguir haciéndolo.

Sony anunció en marzo el regreso de la iniciativa Play at Home, que regalará a usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 muchos juegos. Tan sólo este año la compañía ya obsequió un total de 12 juegos. Sony no había comentado cuál sería la duración de esta campaña; aún no lo ha hecho, pero acaba de confirmar que seguirá activa y que pronto habrá novedades.

Como parte de Play at Home, a partir de hoy todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 ya pueden reclamar Horizon Zero Dawn: Complete Edition y en la más reciente publicación oficial de la compañía para celebrarlo aprovechó para confirmar que habrá más sorpresas por medio de este programa.

“Gracias de nuevo a la comunidad, y sigan pendientes, tendremos otra actualización de Play at Home pronto”, expresó Sin Shuman, director sénior de comunicación de contenido de SIE.

Desafortunadamente, no se compartieron más detalles o una pista de lo que los jugadores podrán esperar, indies, grandes producciones o juegos VR. Pero, por lo visto hasta ahora, puede ser una mezcla de todo ello. La compañía tampoco comentó en esta ocasión cuanto más durará esta promoción, por lo que te recomendamos reclamar los juegos que ya están disponibles.