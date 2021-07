Paige DeAngelo, la modelo que tiene dos úteros, dos vaginas y doble periodo

Estados Unidos.- Paige DeAngelo, una estudiante de 20 años de Pensilvania nació con dos úteros y vaginas. Esta afección se llama didelfo uterino y es una anomalía congénita poco común.

En un feto femenino, el útero comienza como dos tubos pequeños y, a medida que el feto se desarrolla, los tubos llamados conductos de Müller se unen para crear un gran órgano hueco. Sin embargo, hay ocasiones en las que los tubos no se unen por completo y cada uno de ellos se convierte en una estructura separada.

Según un informe de la Clínica Mayo, un útero doble puede tener una abertura (cuello uterino) en una vagina, o cada cavidad uterina puede tener un cuello uterino. En algunos casos, una pared delgada de tejido corre a lo largo de la vagina, dividiéndola en dos aberturas separadas.

Nacer con dos sistemas reproductivos en pleno funcionamiento significa que DeAngelo tiene períodos dobles. Esto también significa que podría estar embarazada en uno de sus úteros pero seguir sangrando en otro.

La comprensión de estar embarazada no se le ocurrirá hasta que tenga otros síntomas y haya posibilidades de que pueda quedar embarazada en ambos úteros al mismo tiempo.

La condición de DeAngelo solo fue diagnosticada cuando cumplió 18 años. Jennifer Ashwood, de Inglaterra, nació con la misma condición y en marzo de 2020 dio a luz a gemelos, pero nacieron de úteros separados.

¿Quién es Paige DeAngelo?

La página de Instagram y LinkedIn de DeAngelo revela que es estudiante en la Universidad de Drexel desde 2019 y está cursando una licenciatura en Comunicación y Estudios de Medios. Ella es miembro de la hermandad de mujeres Phi Sigma Sigma.

También está estudiando para ser presentadora del clima en la Universidad Estatal de Mississippi. Es la presentadora del programa de noticias ‘Inside Ambition’ en DUTV. DeAngelo también lanzó su marca de belleza Paige Leigh Beauty en la primavera de 2021.

Volviendo a la condición de DeAngelo, un informe afirma que sus dos úteros experimentan un ciclo menstrual regular. Visitó a su ginecólogo por primera vez a los 18 años, pero experimentó períodos irregulares y tuvo uno cada dos semanas durante años antes de eso.

Un chequeo de rutina reveló una condición mucho más compleja y después de examinarla, el médico de DeAngelo le aconsejó que llamara a su madre, Carol Ann VanAuken, a la clínica.

DeAngelo está trabajando para crear conciencia sobre su condición después de darse cuenta de que las mujeres con didelfo uterino tienen un riesgo mucho mayor de partos prematuros o abortos espontáneos porque los úteros son mucho más pequeños.

Ella usa su página en TikTok como un medio para educar a las personas que tienen consultas sobre su condición y ha obtenido cerca de 300.000 seguidores. También ha encontrado apoyo dentro de una comunidad de mujeres y madres que viven con la enfermedad.

DeAngelo también usa su relato para anular los conceptos erróneos sobre su condición, por ejemplo, hay muchos que asumen que sus dos vaginas son visibles en el exterior de su cuerpo. Ella dice que su diagnóstico habría sido mucho antes si fuera el caso.

«La gente piensa que [tengo] dos vaginas separadas en el exterior [de mi cuerpo], pero ese no es el caso, por eso no me enteré durante 18 años. Cada ‘lado’ tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota «, dijo.