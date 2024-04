PAN defenderá el ahorro de los mexicanos: Julen Rementería

Veracruz, Ver.- El Coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, indicó que no permitirán que Morena y sus aliados se roben los años de ahorro de todos los trabajadores mexicanos, con la mal planteada reforma a la Ley de Pensiones.

“Lo que se está defendiendo es a la gente que son los dueños de esos recursos, porque no es el gobierno, no es Morena el dueño de esos recursos que se quieren robar, son los trabajadores. Por más que les duela y a quienes están afectando son a ellos y no lo vamos a permitir”, aseveró.