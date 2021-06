PAN y MORENA dividen diputaciones locales y federales en Veracruz y Boca del Río

Veracruz, Ver.– Solo una sorpresa en cuanto a las diputaciones en la zona conurbada, esto en Medellín de Bravo, pues según los partidos, las curules ya estaban cantadas antes de iniciar las campañas.

En el distrito XIV, la ex alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, volvió a perder una elección para diputación local, esta vez abanderada por la alianza “Veracruz Va”, pues solo obtuvo 41, 144 votos, por 48, 232 votos del ex priista, Fernando Arteaga Aponte que compitió por la coalición “Juntos Haremos Historia”, esto tras el 90 por ciento de las actas contabilizadas.

En el distrito XV no hubo sorpresas, el ex regidor Miguel Hermida Copado, obtuvo un contundente triunfo con 51, 572 votos con la alianza “Veracruz Va”, por 45, 506 votos de la ex delegada de la SEV, Diana Santiago Huesca de “Juntos Haremos Historia”, tras el 92 por ciento de las actas contabilizadas.

En el distrito XVI, Boca del Río, el panismo dio nuevamente golpe de autoridad, Jaime de la Garza Martínez logró 52, 333 votos y borró del mapa a la ex panista, priistas y ahora verde-ecologista, Guadalupe Tapia Hernández, que logró 36, 601 votos con la coalición “Juntos Haremos Historia”.

El distrito XVII, que conforma 10 municipios, pero tiene su cabecera en Medellín de Bravo, dejó la única sorpresa, pues el ex alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros logró 33, 864 votos, y así sucumbió contra Magdaleno “Maleno” Rosales Torres, quien obtuvo 40, 833 sufragios.

En las diputaciones federales, María Josefina Gamboa Torales de “Veracruz Va”, con base en Boca del Río, logró el triunfo por amplio margen contra su rival de “Juntos Haremos Historia”, la hija del “rey de la basura”, Luz Baxin; mientras que en el otro frente, en Veracruz, la periodista y abanderada de “Juntos Haremos Historia”, Rosa María Hernández Espejo, derrotó al ex alcalde de Boca del Río y candidato de la alianza “Veracruz Va”, Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza.

Por Alejandro Ávila