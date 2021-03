Paola Durante cuenta del acoso que sufrió por parte de Paco Stanley y Mario Bezares

El drama ambientado en el Hollywood de la década de 1930 «Mank», de Netflix, lideró el lunes las nominaciones al Oscar en 10 categorías, incluida la demejor película.

Las otras nominadas a mejor película fueron el drama sobre la demencia «The Father, «Judas and the Black Messiah», el filme coreano «Minari», «Nomadland», el relato de venganza del #MeToo «Promising Young Woman», «Sound of Metal» y «The Trial of the Chicago 7».

El drama ambientado en el Hollywood de la década de 1930 «Mank», de Netflix, lideró el lunes las nominaciones al Oscar en 10 categorías, incluida la demejor película.

Las otras nominadas a mejor película fueron el drama sobre la demencia «The Father, «Judas and the Black Messiah», el filme coreano «Minari», «Nomadland», el relato de venganza del #MeToo «Promising Young Woman», «Sound of Metal» y «The Trial of the Chicago 7».PUBLICIDAD

Los Oscar, los mayores honores en la industria del cine, serán entregados en una ceremonia el 25 de abril.

La cineasta Chloe Zhao, nacida en China, recibió una de lascinco nominaciones a mejor director por «Nomadland», la películade Searchlight Pictures sobre habitantes modernos decasas rodantes en Estados Unidos. La directora británica EmeraldFennel también fue nominada por «Promising Young Woman».

Solo una mujer, Kathryn Bigelow, ganó alguna vez el Oscar a mejor director.

Las nominaciones a mejor actor protagónico incluyeron alfallecido Chadwick Boseman y a anteriores ganadores como FrancesMcDoromand y Viola Davis y a los británicos Carey Mulligan,Vanessa Kirby, Riz Ahmed y Gary Oldman.