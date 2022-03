Papantla retrocede a semáforo amarillo

Papantla, Ver.- La Secretaría Técnica del Registro Agrario Nacional delegación Veracruz, tuvo una participación en el foro del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, Desafíos de las Mujeres Indígenas en los Derechos Agrarios, misma que se realizó dentro de la programación del festival de Cumbre Tajín 2022, donde participación diversas dependencias de gobierno federal y estatal.



Sobre esta actividad la secretaria técnica del Registro Agrario Nacional Delegación Veracruz, Estela Cessa Flores, señaló que en dichos foros se informa sobre los derechos a los que tienen los sujetos agrarios más desfavorecidos que comúnmente se encuentran en las comunidades rurales más alejadas y que no les llega información.

Foto: La secretaria técnica del Registro Agrario Nacional Delegación Veracruz, Estela Cessa Flores, informó que a través de diferentes Secretarías y organismos, se acercan los servicios del registro agrario a las comunidades más alejadas y desfavorecidas.



Apuntó que en las comunidades rurales más alejadas se ha detectado que la participación de las mujeres es muy baja y no participan en los órganos de representación y cuando lo hacen es como un acto de reparación o residual.



Cessa Flores comentó que se ha detectado que menos del 26 por ciento de las mujeres indígenas tienen derecho a la tierra, es decir tiene garantizado sus derechos agrarios, por lo que a través de diferentes Secretarías y organismos, están trabajando para acercar los servicios del registro agrario a las comunidades más alejadas y desfavorecidas.

Foto: Se ha detectado que menos del 26 por ciento de las mujeres indígenas tienen derecho a la tierra.



Así mismo apuntó que para garantizar los derechos agrarios principalmente con las mujeres, se está trabajando de manera directa con las dependencias de INMUJERES, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Instituto Veracruzano de Asuntos IIndígenas y con la Procuraduría Agraria, que es un área homóloga del Registro Agrario Nacional, Ayuntamientos y comisariados ejidales, pues se busca ir tejiendo estrategias para acercarse a los sujetos agrarios.



Puntualizó que tras la pandemia se detecto que muchos de los sujetos agrarios son adultos mayores, y muchos se enfermaron o fallecieron, por lo que implementó una estrategia interinstitucional para acercar los servicios.

Foto: Se busca que las mujeres de las comunidades rurales hagan valer sus derechos, por eso la promoción directa.



Cabe mencionar que a través la Secretaría Técnica del Registro Agrario Nacional, se busca que las mujeres de las comunidades rurales hagan valer sus derechos, por eso la promoción directa, pues se busca que exista un espacio de participación y sobretodo garantizar que el mayor número de féminas lo tengan:

“Los personalismos no llevan a nada, no es suficiente que una persona se desarrolle profesionalmente o en la función pública, se tiene que promover que todas las mujeres tengan el acceso, se ha detectado que hay mujeres que no tienen garantizados ni los mínimos derechos” agregó.



Estela Cessa manifestó que muchas mujeres de las comunidades no tienen acceso a los programas públicos sino tienen garantizado el acceso a certeza jurídica, sino tienen esta última no pueden participar y accedería al padrón de Bienestar, Sembrando Vida, programas de salud, pues no tienen garantizado el acceso.



Reiterando que es importante tener una participación sustantiva, porque muchas veces se les convoca para llenar espacios y de nombre y la toma de decisiones corre a cargo de los hombres, por lo que se busca que la participación de las mujeres sea efectiva y sustantiva.

Por: Delhy Galicia.

También te puede interesar ver: Gobernador Cuitláhuac García respalda proyectos para impulsar a Papantla, Pueblo Mágico