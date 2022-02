Papantla retrocede a semáforo epidemiológico color naranja

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz

Debido al incremento de casos por Covid-19, el municipio de Papantla se registró un cambio en el semáforo epidemiológico, del verde paso a naranja, (riesgo alto), por lo que los pobladores deberán reforzar sus medidas preventivas.

Datos proporcionados por la Secretaría de Salud indican que el municipio de Papantla retrocedió en el semáforo a color naranja, las cifras oficiales marcan 1, 617 casos confirmados por Coronavirus, 332 sospechosos y 271 defunciones, aunque dichas cifras no coinciden con la realidad.

Pese a las medidas preventivas que se han implementado por las autoridades municipales, como la instalación de filtros sanitarios en el primer cuadro de la ciudad, el exhorto a utilizar cubrebocas y gel antibacterial, los resultados no han sido nada buenos, por lo que se deberán reforzar las medidas preventivas a fin de que no se disparen los casos de Coronavirus y las defunciones.

Es la misma población quien se niega a acatar las medidas de salud que han emitido las autoridades de Salud, por lo que esto ha generado que se incrementen los contagios por Covid-19, la variante Ómicron se propaga más rápido y es más contagiosa, atacando a personas de todas las edades.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud de Veracruz informó que el semáforo color naranja estará vigente para el periodo del lunes 07 de febrero al domingo 20, por lo que es responsabilidad de todos cuidarse y estar prevenidos ante este virus.