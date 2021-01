Delegación de Tránsito continúa acciones preventivas contra el Covid-19

Papantla.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Papantla Antonio Alcubilla Hernández dio a conocer que ante el decreto que emitió el gobernador del estado Cuitláhuac García de reducir la movilidad en los municipios donde el semáforo epidemiológico marque color rojo, los comerciantes con negocios no esenciales habrán reforzar las medidas sanitarias y reducir el ingreso de los clientes, pero no habrán de cerrar sus establecimientos debido a que no resistirían un segundo cierre de los negocios.

Señalando que los comerciantes establecidos con negocios no esenciales están conscientes de las acciones preventivas que se deben de tomar y van a seguir con los protocolos sanitarios en los establecimientos, pero van a continuar trabajando, aplicando gel antibacterial en la entrada y exhortar al uso del cubrebocas y reducir entrada de los clientes.

El exhorto se va generalizar que todos los negocios no esenciales cumplan con las medidas preventivas, con todos los comerciantes establecidos ya se les informó las acciones que se van a estar reforzando a partir de mañana jueves, para lo cual se cuenta con el apoyo de las autoridades municipales, pues se está trabajando de manera coordinada, aquellos establecimientos no esenciales que incumplan con los protocolos de salud se les va a cerrar de manera definitiva, «esperamos que esto no suceda pues todos los socios están dispuestos a seguir las indicaciones que marcan las autoridades de salud».

Alcubilla Hernández mencionó que todas las Cámaras de Comercio en el estado y organismo empresariales tienen su posicionamiento, en donde consideran que además de estas medidas preventivas, se deben considerar otras acciones reales que busquen la solución al problema de manera integral, como son pruebas de detección, plan de vacunación, plan de abasto de medicamentos, plan de infraestructura hospitalaria, comercio informal, estímulos a la economía particularmente a las pymes, entre otras más.

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz