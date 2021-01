Desinfectan unidades de transporte público en Papantla

Redacción

Tecolutla, Ver.- Desde el inicio de la administración Municipal actual, Tecolutla ha salido adelante del gran atraso en el que se encontraba, gestiones importantes como la carretera con concreto hidráulico de la Comunidad de Cruz de los Esteros a la carretera federal 189, beneficiando también a la comunidad de Plan de Villa Cuahutémoc «El Negro», tramos carreteros con concreto hidráulico de la Comunidad de Hueytepec a la carretera federal 180, así como la construcción de concreto hidráulico por etapas de la Comunidad de Boca de Lima a Gutiérrez Zamora, destacando también la gestión del tramo carretero de la comunidad de la Libertad a Pino Suárez beneficiando a la comunidad de San Miguel de Gutiérrez Zamora siendo histórica la obra por nunca haber contado con un tramo carretero de concreto hidráulico, de igual forma la primera etapa de camino con concreto hidráulico de la carretera federal 180 a la comunidad de Paso Real dónde siempre fueron engañados por administraciones pasadas.

Docentes y padres de familia de diferentes planteles educativos han confiado en la palabra de Juan Ángel Espejo Maldonado por siempre cumplir lo que promete; domos escolares construidos dónde administraciones pasadas solo engañaron a las escuelas, ahora son una realidad como el domo de la escuela primaria Ignacio Ramírez de la Cabecera Municipal que donde con engaños, ex alcaldes solo se robaron el dinero y nunca construyeron el domo, ahora, Juan Ángel Espejo Maldonado solucionó esa problemática y no solo construyó el domo escolar si no que gestionó la rehabilitación de la escuela primaria, hasta el momento a lo largo y ancho del municipio, la actualidad administración ha rehabilitado y construido muchos más domos escolares.

Turísticamente la Cabecera Municipal no contaba con nuevas áreas de atracción, gracias a la visión de resaltar esa vocación turística de Tecolutla, en la comunidad de Casitas fue construido un mirador con letras monumentales que incluyó la instalación de adoquín en la bajada al Playón y en la calle principal al parque central, de igual forma en la comunidad de la Vigueta también instalaron letras monumentales y la rehabilitación del parque central con instalación de bancas nuevas, por si fuera poco, en la Cabecera Municipal instalaron en el parque central letras monumentales y sobre la avenida Las Palmas construyeron un mirador turístico dónde también fueron instalados juegos y aparatos para hacer ejercicios.

Cabe mencionar que Tecolutla cuenta con 64 comunidades y por primera vez, en cada una de ellas hay acciones y obras que ha realizado la actual administración Municipal, dónde las familias tecoluteñas señalan que es la única administración Municipal que ha cumplido su palabra y trabajado en beneficio de todos y sobre todo, de los más necesitados.