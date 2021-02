INE pone en marcha capacitaciones electorales

Papantla, Ver.- El coordinador de Organización del Partido del Trabajo y precandidato a la diputación federal Emilio Tadeo Ramírez Guzmán dio a conocer que desde que externo sus aspiraciones a un cargo de elección popular, ha recibido amenazas y acoso vía telefónica y por mensajes, a su domicilio han ido a tirar objetos envueltos en bolsas negras.

Destacó que no se va a dejar intimidar por este tipo de situaciones que están haciendo en su contra para meterle miedo, «quiero decirle a esas personas que aquí estoy, que no me van a intimidar, estoy bien puesto para participar en el próximo proceso electoral» agregó.

Emilio Tadeo Ramírez explicó que tiene todas las pruebas y habrá de acudir al INE para llevar a cabo los procesos pertinentes, «me han dicho de todo, que me va a cargar mi madre, chamaco pen.. jo, enchiladero, dedícate a las enchiladas que es lo único que sabes hacer, no eres nadie», es el contenido de algunos mensajes y llamadas.

Así mismo externó que a través de la red social de Facebook, el hermanos de un aspirante a precandidato a la diputación local de otro partido político le hizo un comentario fuera de lugar, «estate tranquilo, pronto te va a tocar lo que te mereces».

Comentó que este tipo de situaciones son amenazas, es algo complicado, no dejaré que se falte a la legalidad y transparencia de este proceso electoral, no permitiré amenazas a mi familia y a mi personas, porque solo tengo el deseo de participar.

Si piensan que porque soy joven e inexperto me van a amedrentar, están equivocados, tengo las ganas y voy por Papantla, tengo principios y valores y no me voy a echar para atrás, al contrario aquí estoy para participar en el próximo proceso electoral.

Así mismo mencionó que recientemente le comentaron que el ingeniero Bonifacio Castillo Cruz, también iba en busca de la precandidatura a la diputación federal por el Partido del Trabajo, al igual que un servidor, quiero decir que se dieron los mecanismos adecuados, y se cumplieron los tiempos adecuados, «no permitiré que me quieran sacar de la jugada porque yo cumpli en tiempo y forma mi proceso de preregistro y se tiene que respetar» finalizó el precandidato a la diputación federal por el PT.

Delhy Galicia

Papantla, Veracruz