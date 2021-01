INE ya tiene a los funcionarios de casillas para próximo proceso electoral

Papantla, Ver.– Los tiempos políticos ya están a la vuelta de la equina y los suspirantes a un cargo de elección popular han alzado la mano para anotarse primeramente como pre candidatos de las diversas corrientes políticas y posterior salir beneficiado con la candidatura a la diputación federal y local y a la tan ansiada presidencia municipal.

En Papantla el panorama político ha comenzado a generar revuelo entre los papantecos, debido a que son muchos los que aspiran y suspiran, pero la candidatura la habrá de conseguir aquel ciudadano que esté bien posicionado y que represente garantizar el triunfo y sobre todo que el pueblo acepte, dejando a un lado el dedazo y cacicazgo que pretenden imponer muchos actores políticos.

En lo que se refiere al tema de las diputaciones, el Partido del Trabajo ya tiene sus cartas seguras, para la diputación Federal va el joven Emilio Tadeo Ramírez Guzmán, para la diputación local va el empresario Juan Alfredo Santes Bautista, y para la presidencia municipal aún no hay nada definido, pero se sabe que el dirigente estatal de este partido ya le prometió la candidatura al polémico ex alcalde de Papantla y ex diputado Bonifacio Castillo Cruz.

En el partido de Movimiento Ciudadano, para la diputación local el único que se inscribió fue el ex delegado de Tránsito Jesús Ortigoza Pérez, y cuenta con el respaldo de su padrino político el licenciado José Manuel del Río Virgen, para la diputación federal se menciona al doctor Rodolfo Quiroz Mar, pero esta aún está en duda porque a toda costa el doctor Quiroz quiere ser el candidato a la presidencia municipal y quitar de en medio al director de la Escuela de Bachilleres Oficial Papanteca Arturo Atzin Pérez.

En lo que respecta al partido de Morena en Papantla , aún no hay nada para nadie, el dirigente estatal Gonzalo Vicencio Flores, en su último mensaje mencionó que ningún suspirante la tiene segura, que los diputados que quieren un cargo de elección popular, mejor se dediquen a legislar, que para eso los eligió el pueblo.

De los nombres que suenan en Morena el único que se ha registrado para la diputación federal plurinominal es Marcial Olarte García y Andrés Pérez Luna para la plurinominal local, para la presidencia municipal se escuchan los nombres del profesor Pedro Pérez Libreros, el mismo Marcial Olarte García que le está jugando en dos posiciones, el diputado local Eric Domínguez Vázquez, quien puede ver truncadas sus aspiraciones y su sueño de la tan ansiada silla presidencial, pues de último momento ha surgido el nombre de un personaje que viene levantando buenos comentarios entre los papantecos, debido a que es una persona ajena a los vicios políticos, un médico especialista que en los últimos días ha dado de qué hablar, por su labor de gestión y ayuda que ha brindado desde su trinchera.

En la Coalición PRD-PAN-PRI, aún no hay nada escrito, los que ya se registraron para la diputación federal son Alejandra Vázquez Flores y Efrén Romero González, pero es importante mencionar que esto podría ser parte de una estrategia de los perredistas, pues la carta fuerte para la curul federal sigue siendo el alcalde Mariano Romero González, es el único que podría dar batalla a sus oponentes, para la diputación local se oye el nombre del líder de la UVERPO, el profesor Salomón García Malpica, en el tema de la presidencia municipal por el PRD, el que alzó la mano fue Octavio Tremari Gaya, quien es el único que podría dar batalla al candidato de Morena, pero esto se habrá de definir en las elecciones.

En lo que se refiere a los partidos pequeños y de reciente elección, los dirigentes municipales solo quieren llevar agua para su molino, pues no representan garantía de triunfo en ningún cargo de elección popular, por un lado Redes Sociales Progresistas no se ponen de acuerdo pues hay dos corrientes internas la de Zenón y Eligio Cruz y la del tristemente célebre Martín Balderrabano Domínguez, quien únicamente busca la regiduría primera par vivir del erario público, la corriente de Zenón impuso a la diputación federal a la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera, quien es madre del joven desaparecido por parte de los ex policías municipales que recientemente fueron sentenciados.

Foto: Noreste

De esta manera es como se comienza a vislumbrar el panorama político en este municipio papanteco, donde en los próximos días se habrá de definir los nombres de quienes serán los abanderados de los partidos políticos, los cuales deben ser elegidos por las bases y que les represente garantía de triunfo, pues se vislumbra que este proceso electoral será muy reñido, en donde el apasionamiento político se estará dando a flor de piel.

Por Delhy Galicia