Vigilancia permanente por parte de los policías en Puxtla y alrededores

Papantla, Ver.- Habitantes de la comunidad de Puxtla, continuarán con sus filtros de seguridad, para vigilar el acceso de las personas que entran a esta localidad, en ningún momento se ha violentado el derecho de las personas y no caer el problemas con la justicia.

Foto: Noreste

El agente municipal de dicha comunidad Jorge Alberto Jiménez Peña mencionó que dicho filtro quedó instalado en la entrada a Puxtla y está instalado de manera permanente, pero ya se están coordinando con los habitantes de localidades aledañas para reforzar la seguridad y evitar actos delictivos.

Foto: Noreste

Destacó que no son grupo de autodefensas, ni portan armas, solo están cuidando el acceso de las personas a la comunidad de Puxtla, no hay medidas restrictivas, se está vigilando la tranquilidad y seguridad de los más de 500 habitantes, no es la primera vez que se comenten actos delictivos en esta zona, por lo que se decidió instalar dichos filtros de seguridad.

Foto: Noreste

Indicando que en el filtro de seguridad hay un grupo de personas que se van rolando y a los conductores se les pide una identificación y se les pregunta hacia donde se dirijen, no se les interroga ni se les hace bajar de su vehículos, para evitar violentar sus derechos, «nos hemos asesorado con persona que saben de estos temas y nos han dicho que podemos vigilar nuestra comunidad sin afectar el derecho de los automovilistas» agregó.

Foto: Noreste

Jiménez Peña comentó que la barricada de seguridad va a continuar en Puxtla, ya se habló con las autoridades municipales y policiacas, «agentes municipales de la Martínica Cedral, Pabanco, Ocotillal y Sabanas de la Estancia también vinieron con el alcalde Mariano Romero y entre todos le pedimos que se refuerce la vigilancia, no estamos tapando el acceso solo estamos controlando quienes entran a las comunidades»agregó.

Foto: Noreste

Cabe mencionar que este fin de semana acudieron al auditorio municipal de Puxtla, el director de Gobernación Municipal Luís Alberto Simbron Bastian, el Comisario de la Policía Municipal, Luís Alberto Pascual Pérez, el policía 2o de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la IV Región con sede en Papantla, Rubén Ruíz Hernández, el agente de la Guardia Nacional, Rogelio Vite Cortés, para tomar acuerdos y determinar cómo se va trabajar en el tema de los filtros de vigilancia, luego de un asalto que se suscitó en un comercio en Puxtla en días pasados, donde una persona menor de edad fue encañonada, derivando que los vecinos del lugar se organizaron para vigilar las entradas y salidas de la localidad antes citada, por tal razón se colocaron dichas barricadas.

Foto: Noreste

Por Delhy Galicia

