Para ayuda humanitaria en Ucrania mil 500 mdd

Foto: Forbes.

Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó formalmente su adhesión inmediata a la Unión Europea.

Los ucranianos han mostrado, desde hace tiempo, que «somos una parte inalienable de la comunidad europea Ha llegado la hora de sellarlo”, se lee en el texto firmado esta mañana por el mandatario ucraniano en el quinto día de ataques.

Foto: Web. Volodimir Zelenski, solicitó formalmente su adhesión inmediata a la Unión Europea.

Previamente, la Comisión Europea destacó el compromiso de Ucrania con la región; no obstante no fijó una postura al respecto no adelantó la posibilidad de que pronto se dé esta integración.

De acuerdo con el ministro de Exteriores ucraniano, Denis Shmyhal, durante la afirma el mandatario aseveró que la situación actual requiere decisiones rápidas.

Tras los hechos, la Rada, Parlamento ucraniano, compartió en redes sociales imágenes de lo que denominan “momento histórico” ante el ataque que enfrentan.

Foto: López Dóriga Digital. La Comisión Europea no adelantó la posibilidad de que pronto se dé esta integración.

Asimismo, el gobierno agradeció el apoyo con armamento y equipo militar, pero insistió que se requieren dar más pasos entre ellos su inmediata adhesión, mismo que dijo es posible a través de un “nuevo procedimiento especial” al estar bajo ataque desde el pasado 24 de febrero.

También te puede interesar ver: “Una pequeña posibilidad“ para poner fin al conflicto ve Zelensky ante diálogo con Rusia