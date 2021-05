Para darle vida a su nuevo personaje, Mark Wahlberg subió más de 10 kilos

Estados Unidos.- La popular presentadora de televisión Oprah Winfrey reveló que fue abusada sexualmente por un primo cuando tenía tan solo 9 años de edad.

Winfrey estrenó junto al príncipe Harry la serie sobre salud mental The me you can’t see (El yo que no puedes ver), en la que varias personas y celebridades, incluida ella y el propio duque de Sussex, narran sus experiencias con problemas de depresión, entre otros, a consecuencia de vivencias traumáticas.

En el primer episodio la presentadora confesó que fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones y por varios familiares.

Foto: Web

La primera violación ocurrió cuando ella tenía 9 años y su agresor 19, quien era su primo.

Oprah Winfrey afirmó que tras la primera agresión su primo la llevó por un helado y que simplemente guardó “ese secreto” para terminar aceptando que “una niña no está a salvo en un mundo lleno de hombres”.

Indicó que los abusos sexuales por parte de su primo duraron hasta que tuvo 12 años, pero que no fueron los únicos.

Un tío también la violó y quedó embarazada. Con tan solo 14 años de edad Oprah tuvo un bebé, quien murió a las dos semanas.

Con información de Daily Mail