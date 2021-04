Para el 2050 Biden impulsa un mundo con cero emisiones netas

Estados Unidos.- Joe Biden intentó retomar el papel de líder de Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática durante la cumbre de este jueves.

Estados Unidos, Brasil, Japón y Corea del Sur anunciaron este jueves nuevas metas para recortar sus emisiones y alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que también ha asumido la Unión Europea (UE) y al que han prometido acercarse otras potencias, como China y Rusia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, intentó retomar el papel de líder de Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática tres meses después de reintegrar a su país en el Acuerdo de París, al organizar una conferencia virtual en la que participan este jueves y viernes unos 40 dirigentes de todo el mundo.

No nation can solve the climate crisis on our own — all of us have to step up. Today’s Leaders Summit on Climate is our first step to set our world on a path to a secure, prosperous, and sustainable future.



Time is short, but I believe that we can and will do this. pic.twitter.com/t49hfXdkEd