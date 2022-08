Para este miércoles lluvias y vientos con calor vespertino

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el tema de La prisión preventiva oficiosa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que si la Corte declara invalida la prisión preventiva, no quiere ser cómplice de dicha decisión.

Foto: Sin Embargo Mx

“Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice”, declaró. “No quiero que el día de mañana, que ustedes me digan ‘oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’, y tener que repetir ‘pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pero ya salió’. Y entonces México seguirá siendo el país de la corrupción y la impunidad”, puntualizó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la semana pasada la discusión del proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa.

Al iniciar la sesión del Pleno de l 25 de agosto, el ministro presidente Arturo Zaldívar informó que los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán el lunes 5 de septiembre.

Foto: Cuestión de Polémica

La prisión preventiva oficiosa, dijo el Gobierno de México en un comunicado, es fundamental en ciertos delitos para asegurar que los presuntos criminales no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.

Jueces no resisten cañonazos: López Obrador

El mandatario mexicano criticó también al Poder Judicial por no resistir los cañonazos de dinero y no representar al pueblo de México.

“La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados”, señaló. “No representan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida como artificial en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo, entonces es una burbuja, son los abogados, la relaciones públicas, todo arriba”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital