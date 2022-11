Para hospitales de Veracruz 100 mdp en 100 días: Zoé Robledo

Coatzacoalcos, Ver.- Veracruz concretó la transferencia de los primeros 450 centros de salud y 30 hospitales hacia el nuevo sistema de salud nacional que establece un servicio gratuito a la población sin seguridad social, “para que funcionen plenamente con médicos, especialistas y medicamentos”, enfatizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En la presentación del Plan Nacional IMSS–Bienestar, dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que el humanismo abre camino limpiando la corrupción, por lo que Veracruz emprendió un plan de atender la infraestructura en los 757 centros de salud, unidades de apoyo y 58 hospitales, invirtiendo 309 millones de pesos en 386 instalaciones, para destinar mil 400 mdp más en 2023.

Ante el reto de resarcir el abandono, la única manera era alinearse a las políticas federales; el proceso de intervención arranca en los hospitales Valentín Gómez Farías y Materno Infantil de Coatzacoalcos. En total serán 841 centros y 56 hospitales que pasen al organismo con 742.6 mdp para conservación, limpieza, pintura, señalética, mantenimiento electromecánico y reparaciones, además de 482.2 en equipamiento médico.

López Obrador celebró que el Gobernador no sólo está sumándose, sino que ya avanzó rehabilitando e invirtiendo para tener un sistema universal donde la atención a los no derechohabientes esté garantizada; es decir, los que no cuentan con el Instituto Mexicano del Seguro Social ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Valera, también felicitó a García Jiménez por levantar 344 unidades de Primer Nivel de Atención que resuelven el 80% de los casos y son vitales en materia de prevención. La Federación atenderá el faltante de medicamentos para niñas y niños con cáncer, al tiempo de cubrir el déficit de especialistas y pediatras y capacitar a internistas que atenderán las unidades de diálisis y hemodinámica que próximamente tendrá Veracruz.

En su intervención, el director general del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo Aburto, destacó que el mandatario hizo suya la máxima de que “el poder es virtud cuando se pone al servicio de los demás”. Afirmó que los primeros resultados se reflejarán en el Materno Infantil que, después de tres inauguraciones, será referencia para la población al hacer de la salud un derecho y no privilegio.

Estuvieron presentes los directores generales del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar; de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña, y del Hospital Valentín Gómez Farías, Gaspar Antonio Vivas Castillo; así como el presidente municipal de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica.

Por Redacción Noreste