Para hospitales del Seguro Social en Veracruz Norte, 17 médicos especialistas

Xalapa, Ver.- Familiares de Gonzalo Hernández Landa pidieron el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para localizarlo, ya que está desaparecido desde el pasado 22 de marzo.

Al borde del llanto, su mamá, Rita Landa Valdés precisó en una manifestación que hicieron este lunes frente al Palacio de Gobierno, que a las 10:30 de la mañana salió de su domicilio a entrenar rumbo a Xico para participar en una carrera y ya no regresó.

«Salió en un coche Jetta negro. Hasta la fecha no sabemos nada. Pido al señor gobernador que se apiade de mi, una madre desesperada que busca a su hijo. La Fiscalía ya nos está apoyando, pero necesito que usted como máxima autoridad me apoye, por eso es que estoy aquí rogando que me ayude».