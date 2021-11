Para Monreal, la reunión AMLO- Biden-Trudeau, es muestra clara de la intensa relación entre México, EU y Canadá

Foto: El Sol del Centro

Ciudad de México.- En rueda de prensa, desde el exterior de la sede nacional del PAN, la senadora Martha Márquez Alvarado informó que renuncia a 18 años de militancia en el partido.

La ahora expanista acusó a la dirigencia que encabeza Marko Cortés de una “actitud tibia” ante la crisis que atraviesa el país y subrayó que el partido no merece estar dirigido por “corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos”.

En este sentido, Márquez Alvarado, dio a conocer que entregó una carta a Marko Cortés, en donde de manera formal informó que renuncia al grupo parlamentario del PAN en el Senado, sin embargo se mantendrá como senadora independiente.

“A partir de hoy renuncio a mi militancia de 18 años y por consecuencia a mi cargo en el Consejo Nacional y en el Consejo Estatal de Aguascalientes”.

También señaló violencia política al interior del CEN del PAN y dijo que Marko Cortés “hizo trampa para quedarse” con la dirigencia nacional y sostuvo que los grandes líderes de Acción Nacional “están coptados, amenazados, no tomados en cuenta”.

“Tu dirigencia no ha hecho nada para su aclaración, ni denunciarlo, ni solucionarlo”, asestó Martha Márquez Alvarado, al mencionar que sus exlíderes han tenido conocimiento de actos de corrupción.

Con lágrimas en los ojos reafirmó que no será “cómplice de la corrupción y de una dirigencia que no está pensando en los mexicanos, lo cual es muy grave (…) Un PAN que no hace nada” ante el saqueo por parte de los Gobiernos de Aguascalientes.

Finalmente, Márquez Alvarado, exhortó a los panistas del país a no permanecer en silencio, a levantar la voz en contra de una dirigencia que ha perdido su esencia:

“Se perdió la esencia, no se defiende a la familia (…) no merece estar dirigido por corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos”.

Hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a presentar mi renuncia a 18 años de militancia, una vida, al Consejo Nacional, Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. pic.twitter.com/guJ7o2w0EV — Martha Márquez (@mmarquezags) November 12, 2021

Redacción Noreste