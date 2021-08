¿PARA QUÉ SIRVE LA POMADA DE PAN PUERCO?

México.- Ya sea que estemos al inicio de una relación, queramos reavivar la llama con nuestra pareja de años o simplemente nos guste explorar, el sexo acuático es una fantasía común. Sin embargo, no es tan inocente, conoce los riesgos de tener pasión bajo el agua y las medidas que debes tomar.

La satisfacción sexual es clave, no sólo a nivel pareja, también personal, pues incluso puede influir en nuestro bienestar y calidad de vida, según especialistas del sitio español de especialistas en psicología, AESTHESIS Terapia Psicológica.

Para alcanzarla, influyen diferentes elementos, como el deseo, el cual se alimenta de el descubrimiento y la curiosidad. Es aquí donde entra el explorar diferentes prácticas y escenarios, incluyendo tener relaciones bajo el agua.

Foto: Aweita

¿Cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales bajo el agua?

Uno de las fantasías más recurrentes, es tener relaciones sexuales bajo el agua, ya sea en una piscina, jacuzzi o el mar. Sin embargo, por excitante que resulte, puede tener sus riesgos, entre ellos, algunas infecciones.

De acuerdo a los especialistas, como el psicólogo y sexólogo José Bustamantes, y el presidente de la Asociación Española de Salud Sexual, Ignacio Moncada, citados en Efe Salud, uno de los riesgos a los que nos sometemos, son las dificultades para el uso del condón.

Aunque el agua parezca inocente, el látex puede perder su eficiencia, al volverse poroso, por lo que en ocasiones se rompe. En consecuencia, usarlo como único medio de protección, puede aumentar el riesgo de embarazo. Si bien es cierto que podría no haber la misma la cantidad de espermatozoides, sigue habiendo riesgo.

En caso de tomar anticonceptivos orales o usar el DIU, no será así, mas estos métodos no te protegen de enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, el agua no provoca por sí misma estas enfermedades, aunque sí aumenta tu riesgo de infecciones bacterianas.

Foto: Hola Doctor

La razón es muy sencilla: el mar y el agua en las albercas promueven el crecimiento de gérmenes, pues es un medio contaminado por diferentes cosas, incluyendo orina y otros desechos, lo cual podría derivar en una infección de las vías urinarias.

De paso, las rozaduras por una menor lubricación, pueden provocar pequeñas heridas y parásitos oportunistas. Esto, pues contrario a lo que se podría creer, el agua no es un buen lubricante, en especial cuando viene del mar y las albercas, donde el cloro y la sal, lejos de ayudar, provocan irritaciones.

9 consejos para tener sexo bajo el agua

Conocer los riesgos de tener sexo bajo el agua, es muy importante, sin embargo, sabemos que a veces la pasión es más fuerte o simplemente se da la oportunidad. Para esos casos, lo mejor es cuidarte, sigue estos consejos de los expertos:

Para reducir tu riesgo de embarazo, practícalo usando un método de respaldo. También existen las píldoras de emergencia, pero estas deben usarse con cuidado y sin excederse.

No dejes de lado el condón, este también te protege contra enfermedades de transmisión sexual, pero en caso de ruptura la protección disminuye. Por lo tanto, es importante recordar que los exámenes de detección de ETS, incluso en parejas estables, son indispensables.

Utiliza lubricantes a base de silicona; si bien en general se recomiendan los de a base de agua, en estos casos no surten efecto.

Prefiere lugares con agua limpia y controlada.

No lo practiques bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Evita las posiciones donde las cabezas se mantengan bajo el agua, como en el sexo oral.

En el caso de los jacuzzis, regula la temperatura y, ante cualquier señal de agotamiento por calor, como mareos o fatiga intensa, sal del agua.

En el mar, evita practicarlo en aguas profundas para reducir el riesgo de un accidente.

Ante los primeros síntomas de una infección urinaria, acude al médico.

Foto: Marie Claire

Sin duda, la recomendación principal de los especialistas, es evitar el sexo bajo el agua. Puedes comenzar con el juego previo, incluso la masturbación sobre el traje de baño y, si deciden que haya penetración, hacerlo afuera para después bañarse.

Todo esto, porque ya conoces los riesgos de riesgos de tener pasión bajo el agua, pero si no puedes resistirte, sigue nuestras recomendaciones.

Con información de Salud180

