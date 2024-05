Para ser aspirante a una candidatura de Morena se tiene que ser corrupto o ratero: Magdaleno Rosales

Medellín de Bravo, Ver.- Para lograr una candidatura a un cargo público en el partido Morena se tiene que ser ratero o corrupto, acusó el diputado local, Magdaleno Rosales Torres.

«Ya vimos que para poder ser contemplados en Morena como candidatos, se tiene que ser como Igor el de Orizaba, como todos esos personajes que dan mucho que desear, así es como se puede ahora, en este movimiento Morena ser candidato a algo, claro, como nosotros no tenemos dinero, somos gente de campo, somos gente pobre, pues a nosotros que nos van a sacar porque dinero no tenemos, no podemos comprar las candidaturas, por eso a nosotros no nos hacen caso, y nosotros no representamos a un sector empresarial, no representamos a un grupo de alcaldes, representamos a la gente y nosotros para ellos (Morena) no somos bien vistos, Entonces no podemos ser y no nos dejaron participar en la elección de diputados federales que empezó hace más de 2 meses», asestó.