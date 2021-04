Pareja encontró un tablero gigante de monopoly debajo de la alfombra de su casa

Filipinas.– Se necesitan al menos tres años para que una ostra produzca una perla, y sí, estas preciosas perlas son creadas por un animal vivo.

Aunque existen muchas granjas de perlas que inician el proceso con cientos o miles de ostras, todavía las crea un animal vivo. Sin embargo, en agosto de 2016 se descubrió una perla natural gigante y donde la encontraron seguramente te sorprenderá.

En Puerto Princesa, Filipinas, se descubrió una perla gigante. Según cuenta la historia de su origen, su dueño lo colocó debajo de la cama como su amuleto de buena suerte. A medida que pasaban los días, el pescador que descubrió la perla tuvo que moverse, por lo que le preguntó a su tía si podía cuidarla por él.

Foto: Infobae

Pero la tía llamada, Aileen Cynthia Amurao, decidió exhibir la perla gigante como atracción turística. En una entrevista, ella compartió: “Casi había olvidado todo acerca de la perla hasta que se mudó, y recordó que tenía algo debajo de la cama”.

Según ella, el pescador le entregó la perla en un triciclo. Ella dijo: “Estaba asombrada cuando la vi postrada en la mesa”.

Resulta que Amurao era oficial de turismo de la ciudad de Puerto Princesa y naturalmente, tuvo la idea de exhibir la perla gigante, pero necesitaba hablar con su sobrino el pescador para saber si podía exhibirla. Según su testimonio: “le dije que no tendría sentido ocultarla, ya que no conocemos su valor. ¿Por qué no la ponemos en exhibición pública?’’

Procedieron a hacer exactamente eso, y Amurao tenía razón, mucha gente se sorprendió por el descubrimiento. Incluso personas y reporteros de todo el mundo fueron a verlo. Se estimó que la perla gigante podría valer $ 100 millones de dólares.

Foto: Megaricos

La perla gigante pesa 34 kilos y mide aproximadamente 30 centímetros de ancho y 67 cm de largo, lo que supera al antiguo titular por cinco veces su tamaño, que era la Perla de Lao Tze (Perla de Alá) encontrada en 1939 la cual pesa 6 kilos. El Journal of Gemology llegó incluso al informe de que la perla gigante de una almeja gigante era falsa.

Sin embargo, el presidente de la Escuela Internacional de Gemología, Robert James, dijo que “era más una rareza que una farsa”. Continuó: “Los $ 100 millones son una gran historia, una gran atracción turística, pero no hay forma de que alguien pueda realmente adjuntar un precio a eso”.

Pero a principios de 2017, se encontró otra perla gigante y se vendió para recaudar dinero para Filipinas. Se informó que esta perla pesaba 36.96 kilos que derroca la perla gigante de Puerto Princesa.

Foto: BBC

Fue un shock que se encuentre este objeto raro, pero la gente dice que es falso. Sería bueno si pudieran evaluarlo para que también podamos saber si era una perla real o no.

Con información de Nation

También te puede interesar ver: ‘Tatuadores’ de cejas realizan mal diseño y culpan a la clienta