París 2024: Mexicanos clasifican en tercer lugar a cuartos de final de tiro con arco recurvo

Estados Unidos.- Trent Williams, Alvin Kamara, CeeDee Lamb, Haason Reddick, Brandon Aiyuk, son algunas de las estrellas de la NFL que ocupan los campamentos de entrenamiento para presionar a sus respectivos equipos para obtener extensiones contractuales millonarias.

El tackle ofensivo Trent Williams, 11 veces seleccionado Pro Bowl, anunció que no se presentaría al campamento de entrenamiento de los San Francisco 49ers hasta no obtener una mejora en su contrato.

Los jugadores que se ausentan en estas prácticas programadas de los 32 equipos son sujetos a multas de 50 mil dólares por día.

A Williams, de 36 años, le quedan tres años de contrato. Actualmente es el tercer tackle izquierdo mejor pagado de la liga, pero busca que sus condiciones mejoren de cara a lo que resta de su contrato que finalizará en 2026.

Trent se unió a su compañero, el receptor Brandon Aiyuk, quien para evitar ser multado asiste a los entrenamientos de los 49ers, pero no participa en ellos.

Una estrategia similar a la utilizada por el corredor de los New Orleans Saints, Alvin Kamara, quien admitió que se presentó con su equipo para evitar las multa de 50.000 dólares por día de ausencia.

“He intentado cerrar un contrato y no hay avance, pero no soy estúpido. No voy a renunciar al dinero. Sucede en toda la liga. Intentamos conseguir mejores contratos. Sería un tonto si fastidiara a mis compañeros por una disputa que tengo con los de arriba. Así que estoy aquí, haciendo lo que tengo que hacer; trabajar”, afirmó Kamara.