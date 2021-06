Participa Ayuntamiento de Tecolutla en el Primer Simulacro Nacional 2021

Gutiérrez Zamora, Ver.- Habitantes de la comunidad La Luz del Portugués se apostaron frente a las oficinas de la CAEV desde las ocho de la mañana de este lunes en demanda de agua, pues desde hace más de 20 días no cuentan con ese servicio.

Emiliano Nava Hernández, vecino del lugar en donde habitan alrededor de 150 familias, narró que desde hace más de 20 días carecen de agua y a pesar de los constantes reportes hasta ahora no les llega. Señalaron que han tratado de hablar con el titular de la dependencia, Israel Mata pero no han tenido una respuesta afirmativa: «pero eso sí, los cobros nos llegan puntuales».

Foto: Colonos aseguran que no les llega el agua, pero sí el cobro de la CAEV

“¡Queremos Agua!” es lo que gritaban los manifestantes quienes sostenían varias cartulinas en las que escribieron sus demandas.

Emiliano Nava Hernández agregó que los trabajadores de la CAEV prometieron llevar pipas de agua hasta que arreglaran el desperfecto, sin embargo no cumplieron. “Nos iban, supuestamente, a traer pipas para abastecernos, y no cumplen… por más que hemos pedido que ya reparen eso, por eso ya estamos hartos de esa situación no cumplen sus compromisos que ellos hicieron».

Foto: Se manifestaron en la CAEV

Externaron su malestar pues les cobran de manera puntual entre 120 y hasta 180 pesos y exigieron en que se les cobre menos, dado que llevan más de 20 días sin agua.

“Estamos protestando porque no queremos seguir sin agua, los niños y los adultos en esta pandemia de Covid-19 son los que más sufren por la falta del líquido. Lamentamos que el director de CAEV sea tan inepto y también que no haga bien su trabajo…nosotros queremos agua”, concluyó otro de los habitantes de La Luz del Portugués.