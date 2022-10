Partidos proponen reformas para acabar con el ‘coyotaje’ inmobiliario

Boca del Río, Ver.– A través del diputado local, Jaime de la Garza Martínez, se presentará en el Congreso de Veracruz una iniciativa de ley para regular a los Agentes Inmobiliarios y acabar con el «coyotaje».

A esta iniciativa se sumarán diputados de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río de diversos partidos, como PRI y Morena.

«Se busca acabar con el ‘coyotaje’, con terceras personas, que se haga el trato directo entre una institución financiera y el cliente final, que no exista un intermediario que no sepa de leyes, que no sepa de impuestos, que muchas veces les ocasiona problemas financieros a las personas», mencionó Jaime de la Garza.